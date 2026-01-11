Trump intensifica sus amenazas a Cuba: dice que no habrá más petróleo ni dinero venezolano si no llegan a un acuerdo

El contexto El presidente estadounidense ha expuesto en su red social que a cambio de riquezas, los cubanos proporcionaron 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos: "La mayoría de ellos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Cuba que dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela, acusando a la isla de haber vivido gracias a estos recursos a cambio de servicios de seguridad para Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Trump declaró que Venezuela ahora cuenta con el apoyo del ejército estadounidense. En respuesta, el Gobierno cubano, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, negó haber recibido compensación por servicios de seguridad y criticó a Estados Unidos por su comportamiento coercitivo. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Cuba está preparada para defenderse y reivindicó su derecho a importar petróleo sin interferencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chavez y Nicolás Maduro)".

"PERO YA NO MÁS!", espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que "la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU", y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

Así, "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!": "¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.

"A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos. La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venzuela ahora cuenta con EEUU, el Ejército más poderoso del mundo (con diferencia) para protegerlos", añade el mandatario.

EEUU, un Gobierno que se presta al mercenarismo

Por su parte, el Gobierno cubano respondió a las declaraciones del mandatario republicano asegurando que "no recibe ni ha recibido nunca" compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a algún país. Así reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en un mensaje en las redes sociales, en el que también afirmó que en Cuba "a diferencia de EE.UU." no tiene "un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agregó en redes sociales que Cuba "se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre". Respecto a las importaciones de petróleo, Rodríguez sostuvo que su país "tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilatetales de EEUU".

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", añadió.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.