Cuba, ¿un paraíso perdido? De rey del turismo a un país abandonado: "De dos vuelos diarios han pasado a tres a la semana"

Uno de los claros objetivos de Donald Trump es Cuba. Aunque descarta una intervención en el país porque asegura que están en "mal estado" y que "sin el petróleo venezolano" el país está a punto de caer.

Un país que hace un siglo era un baluarte del turismo con su Hotel Nacional. Ahora cumple 95 años y, en sus inicios, pasear por su interior plagado de columnas, historia y arte era una delicia. Era otra época en la que el turismo era el motor principal de la isla. La Habana, su capital, atraía.

Ahora, todo es diferente después de la llegada de la pandemia que puso fin a esos cinco millones de turistas que llegaban cada año al país. Los vídeos de turistas descontentos inundan las redes y el turismo ha caído vertiginosamente. "En 2025 no llegó a dos millones de turistas", explica Omar Leardi.

Los países que históricamente sostenían el turismo en la isla como Canadá, España, Italia o Rusia, viajan mucho menos. Incluso hace una semana, turistas rusos tuvieron que abortar el viaje tras tres días de estancia, según ellos, insoportables en la isla.

Los hoteles no tienen personal, a veces no tienen ni luz ni agua, la comida es escasa, pero lo peor son los vuelos: "Había compañías que tenían hasta dos vuelos diarios y ahora están volando tres veces a la semana".

Las basuras se han adueñado del decorado, lo que hace que los virus campen a sus anchas. Hasta cinco diferentes se han detectado, pero ni ellos mismos saben cuáles son: "Los médicos están al límite".

Mientras tanto, Cuba se siente cada vez más sola y más lejos de ese pasado que encandiló al mundo.

