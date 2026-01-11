Delcy Rodríguez asegura que no hay "incertidumbre" en Venezuela y que siguen "en lucha" para que Maduro regrese

Los detalles La presidenta interna venezolana ha asegurado que el poder en el país sigue estando en el pueblo y que "no descansarán" hasta "rescatar" a Maduro y su mujer.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, afirmó durante un acto en Sucre que no hay incertidumbre en el futuro del país, ya que el poder popular gobierna y existe un gobierno constitucional liderado por Nicolás Maduro. Rodríguez enfatizó su compromiso de no descansar hasta lograr el regreso de Maduro y su esposa, Cilia Flores, del "secuestro" en Estados Unidos. Miles de venezolanos se manifestaron en apoyo al líder chavista, clamando por su retorno. Rodríguez destacó la importancia de la unidad para mantener la paz y recuperar al presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro, quien es visto como un hijo del pueblo y de Chávez.

Delcy Rodríguez no ve que haya "incertidumbre" en el futuro de Venezuela porque existe un gobierno constitucional, uno que "no va a descansar" hasta que regrese Nicolás Maduro y su mujer del "secuestro" de Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, durante un acto en la Comuna 4 de Febrero de Sucre, ha asegurado que "el poder popular es quien gobierna Venezuela" pese a que Donald Trump parece que tenga otros planes para el país.

Por ello, afirma que "no hay niveles de incertidumbre" en el futuro del país: "Aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno, el gobierno del presidente Constitucional Nicolás Maduro y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro".

Un Nicolás Maduro que, junto con su esposa Cilia Flores, Delcy Rodríguez sigue jurando rescatar: "No vamos a descansar y lo juramos hace un año. Cuando juramos con el presidente Maduro hace un año, un 10 de enero de 2025, y hoy 10 de enero, un año más tarde, estamos jurando por su libertad. ¡Los vamos a rescatar, claro que sí, claro que sí, con la unidad de nuestro pueblo los vamos a rescatar!".

La presidenta encargada ha explicado que "estamos en lucha para que él regrese acá, a nuestra patria, a nuestra Venezuela amada, porque desde acá, las Comunas, los movimientos sociales y toda Venezuela están clamando para que ellos regresen".

Ello es una referencia a que este sábado miles de venezolanos han salido a las calles de varias ciudades del país para condenar el "secuestro" del líder chavista y para pedir su regreso a Venezuela.

"Y tengamos claro, hermanos y hermanas, que la tarea de la unidad es una responsabilidad nuestra. Con la unidad mantenemos la paz. Y logrando la paz, la dirección institucional, seguiremos peleando el derecho que tenemos de que nos devuelvan al presidente Nicolás Maduro Moro, hijo de esta patria, hijo de Caracas, hijo de este pueblo, hijo de Chávez, electo democráticamente", ha concluido Delcy Rodríguez.

