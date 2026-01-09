Ahora

Exclusiva laSexta

Zapatero negoció durante meses la liberación de los presos en Venezuela tanto españoles como venezolanos

Los detalles Según ha podido saber laSexta, el expresidente del Gobierno llevaba meses negociando su excarcelación que ha llegado finalmente este jueves tras una decisión adoptada por el Ejecutivo de la interina Delcy Rodríguez.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapaterollevaba meses negociando la liberación de los presos que han sido excarcelados este jueves en Venezuela, entre ellos los cinco españoles que ya están en territorio nacional.

Según ha podido saber laSexta, el expresidente ya llevaba meses hablando con dirigentes venezolanos la excarcelación de presos tanto españoles como venezolanos, algo que finalmente se ha producido ya con Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo venezolano.

De hecho, algunos de los liberados ya han hablado con Zapatero para agradecerle su mediación. Una mediación que también mencionó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien fue el encargado de desvelar la decisión de liberar a presos de las cárceles venezolanas y que calificó de un "gesto unilateral" de una "amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica".

En esa comparecencia, el hermano de Delcy Rodríguez mencionó a Zapatero, así como presidente brasileño Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar porque "atendieron el llamado" de la presidenta interina.

Y, en el caso del expresidente español, recordó que "desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los cinco presos españoles liberados por Venezuela ya han aterrizado en Barajas y se dirigen a sus ciudades de origen
  2. Feijóo mintió: admite ahora ante la jueza que no recibió ninguna información de Mazón el día de la DANA
  3. La nueva financiación daría a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027 aunque es difícil que vea la luz
  4. Un nuevo tiroteo de agentes federales en EEUU deja dos personas heridas en Portland
  5. Irán se cierra al mundo y corta internet en un intento de controlar las protestas que sacuden el país: hay 45 muertos
  6. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid