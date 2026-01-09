EEUU aprieta a las petroleras instándoles a invertir 100.000 millones de dólares y estas piden garantías a Trump

Las petroleras que se reúnen este viernes con Donald Trump para hablar de la situación del crudo venezolano

¿Por qué es importante? El republicano ha asegurado que su "plan" es que inviertan tal cantidad de su propio dinero y que EEUU se encargará de brindarles "protección y seguridad" mientras las compañías piden "cambios significativos" y garantías de seguridad por parte de EEUU antes de comprometerse a invertir.

Donald Trump ha dejado claro que el petróleo venezolano es prioritario para su administración. En una reunión en la Casa Blanca con representantes de petroleras internacionales como Repsol, Shell y Chevron, Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, que comenzará a refinar y vender indefinidamente. Las petroleras, no el gobierno estadounidense, invertirán en la extracción, pero recibirán protección gubernamental según Trump. El dinero de las ventas se repartirá entre Estados Unidos, las petroleras y Venezuela. Trump ha abierto la puerta a que países como Rusia y China compren el petróleo. Las petroleras deberán negociar con Estados Unidos, y solo operarán las que sean aprobadas por la Casa Blanca. Si alguna empresa decide no colaborar, Trump asegura tener reemplazos listos. Habrá una nueva reunión la próxima semana.

Donald Trump tiene claro que el petróleo es lo más importante para él en Venezuela. Por eso lo va a controlar y así de claro se lo ha dejado a los representantes de las petroleras internacionales que se han reunido con él en la Casa Blanca. Eso sí, tanto ellos como Venezuela podrán recibir algo de dinero de las ventas de un crudo que el país latinoamericano entregará a Estados Unidos.

Este viernes, el republicano y varios representantes de su administración se han reunido en la Casa Blanca para hablar con las principales petroleras que operan en Venezuela, entre las que se encuentra la española Repsol, Shell o Chevron. Y en el inicio de la misma y ante los medios de comunicación, Trump ha avanzado una serie de aspectos de cómo funcionará el sector petrolero en Venezuela tras su intervención militar.

Lo primero que ha hecho es confirmar que el país latinoamericano entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos. Un petróleo que que Estados Unidos comenzará de inmediato a refinar y que espera vender hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo venezolano de manera indefinida.

Aunque la inversión para la extracción del petróleo no lo hará Estados Unidos, sino las petroleras. Esas a las que Trump ha instado a gastar "al menos 100.000 millones de dólares (86.000 millones de euros) de su propio dinero": "No necesitan dinero del gobierno, pero necesitan protección y seguridad del gobierno para que, cuando gasten todo ese dinero, esté ahí para recuperarlo y obtener una buena rentabilidad".

Eso sí, el dinero obtenido de la ventas se repartirá entre Estados Unidos, las petroleras implicadas en la extracción y Venezuela, sobre los que ha explicado que serán "un gran beneficiario" de ello sin especificar cuánto. "EEUU también será un gran beneficiario por lo que hemos hecho", ha añadido.

Y, entre los compradores, el republicano está abierto a que estén tanto Rusia como China: "Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesite".

Ahora bien, también ha detallado que las petroleras tendrán que negociar directamente con Estados Unidos cualquier aspecto relacionado con el petróleo, por mucho que sea extraído en suelo venezolano, además de dejar claro que solo operarán en el país aquellas que permita la Casa Blanca.

Y en el caso de que alguno de los asistentes a la reunión decidan no colaborar con ellos, Trump no está preocupado: "Todas las empresas aquí presentes serán socios valiosos para revitalizar la nación venezolana, restaurar su economía y generar gran riqueza para sus empresas y su gente, así como para el pueblo estadounidense y una enorme riqueza para las empresas que están entrando. Y si no quieren entrar, háganmelo saber, porque tengo 25 personas que no están aquí dispuestas a reemplazarlos".

Por otro lado, Trump también ha afirmado que habrá una nueva reunión del mismo calibre la próxima semana.

Las petroleras piden "cambios significativos"

En respuesta, los directivos de las compañías han pedido al republicano "cambios significativos" y garantías de seguridad por parte de Estados Unidos antes de comprometerse a invertir cantidades millonarias en Venezuela.

"Nuestros activos han sido confiscados allí dos veces, así que se imaginarán que reingresar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a la situación actual", ha afirmado el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods, durante la reunión en la Casa Blanca.

"Si observamos las estructuras y los marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no es un país atractivo para la inversión. Deben existir protecciones duraderas para la inversión y debe haber un cambio en las leyes de hidrocarburos del país", pidió también Woods. De cumplirse todas estas condiciones, Exxon Mobile podría "empezar a trabajar de inmediato y, en las próximas semanas, comenzar la evaluación, y a partir de ahí, comprender qué se necesita", ha indicado el directivo.

En líneas generales, las compañías han explicado sus respectivas capacidades sin un compromiso explícito y exacto sobre la inversión que realizarán en Venezuela. "Ellos conocen los riesgos. Es decir, existen riesgos. Los vamos a ayudar. Se lo vamos a facilitar mucho. Van a estar allí por mucho tiempo. Estaremos juntos allí por mucho, mucho tiempo. Y van a extraer el petróleo y van a bajar los precios del petróleo. Van a ganar mucho dinero. Van a recuperar su inversión", ha afirmado Trump.

Repsol se compromete a "invertir con fuerza"

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le ha dicho a Trump durante la reunión que la empresa española está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

"Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país", ha sentenciado.

Imaz ha añadido que Repsol, junto con sus socios de Eni, están "produciendo el gas que garantiza la estabilidad de la mitad del suministro eléctrico en Venezuela". "Además, estamos presentes en el terreno. Tenemos personal, instalaciones y capacidades técnicas", ha concluido el directivo complementando su afirmación con un agradecimiento al presidente estadounidense por haber "abierto la puerta a una Venezuela mejor".

