Diagnosticado bulo cardíaco: el vídeo de Pedro Sánchez montando en bicicleta tras la "máquina del fango" sobre su salud

El contexto Cayetana Álvarez de Toledo se hizo eco de una información falsa acerca de una cardiopatía del líder socialista, pidiéndole desclasificar su historial médico. "Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien", afirmó él.

Pedro Sánchez respondió a rumores sobre su salud con un vídeo en Instagram, desmintiendo problemas cardiovasculares. El bulo, que el PP llevó al Congreso, fue criticado incluso dentro de sus filas. Sánchez acusó a la derecha de difundir falsedades y defendió que, de tener una enfermedad, no afectaría su labor, destacando la importancia de los servicios públicos. Comparó la situación con otros países, donde la salud de líderes se usa políticamente. Mencionó casos como el de Donald Trump y el ocultamiento de François Mitterrand sobre su cáncer. Sánchez aseguró que "queda Gobierno para rato", reafirmando su continuidad.

"Lo prometido es deuda. Allá vamos". Así comienza la publicación de Pedro Sánchez en redes. Así comienza el vídeo que ha compartido el presidente en su cuenta de Instagram, en la que aparece realizando una ruta en bicicleta después de ese bulo sobre su supuesto problema de salud. Uno que el PP llevó al Congreso, con una petición de Cayetana Álvarez de Toledo que ni los 'populares' recibieron entre aplausos.

Y es que la salud del líder socialista ha pasado bulo a la Cámara Baja. A una petición para que el presidente desclasificara su historial médico después de que se publicasen los documentos del 23F. En ese momento, Sánchez ya compartió en redes un mensaje para desmentir por completo tal cosa.

"La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difunden bulos sobre mi salud", afirmó el presidente del Gobierno, quien apuntó a que "la máquina del fango siempre funciona igual": "Lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública".

Porque quiso dejarlo claro: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así no habría ningún problema. Hay millones de personas que la padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan. "Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato".

Así respondió Sánchez. Así reaccionó un Sánchez a una información falsa de la que se jactaba con una publicación que decía 'mi única cardiopatía es amar demasiado. Tanto que duele. Que hiela y que quema'.

Todo, tras un supuesto diagnóstico médico que ni está hecho por profesionales sanitarios y con segundas opiniones que tampoco son de médicos. De eso se hizo eco Álvarez de Toledo, en una petición que hizo que sus compañeros de partido llegasen a mirar hacia otro lado y a aplaudir, si lo hacían, de forma tímida.

Porque aunque luego reculen, para tener que publicar algo acerca de su estado de salud debería ser sobre una enfermedad que le imposibilitase el desempeño de sus funciones, si no todo queda dentro del secreto sanitario protegido por la Constitución.

En otros países, el estado de salud de los líderes políticos se ha usado como arma arrojadiza en campañas y a la hora de hacer oposición. Donald Trump, por ejemplo, lo utilizó tanto contra Hillary Clinton como contra [[LINK:TAG|||tag|||63e0eea354d4ac16e2d83fe5|||Joe Biden…]] para ahora ser él quien sufre rumores sobre ello.

Desde los 80, desde Ronald Reagan, los inquilinos de la Casa Blanca se someten a un chequeo médico anual que, eso sí, no es ni obligatorio ni público. Todo, para mostrar que tienen una salud de hierro.

Una que no disfrutó el expresidente francés François Mitterrand. Decidió informar cada seis meses de su estado de salud... mintiendo. Durante 14 años de mandato ocultó a la ciudadanía su cáncer de próstata.

