La detención de Maduro dispara el precio de 'Superbigote' y 'Cilita': hasta 500 euros por un muñeco

El contexto El muñeco fue creado y distribuido por las empresas venezolanas en 2019 a partir de una frase que Maduro espetó al expresidente de Ecuador Lenin Moreno: "Yo no soy Superman, yo soy Súper Bigote".

Imagen de 'Superbigote' y 'Cilita'Imagen de 'Superbigote' y 'Cilita'Europa Press
La detención y encarcelación de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, ha traído múltiples consecuencias tanto a Venezuela como a nivel internacional, pero lo que no se esperaba que una de ellas fuera sobre el precio de mercado de unos muñecos inspirados en ambos.

Estos muñecos fueron creados y distribuidos por varias empresas venezolanas en 2019 a partir de una frase que Maduro le dijo al expresidente de Ecuador Lenin Moreno: "Yo no soy Superman, yo soy Súper Bigote".

Su rápida viralidad creó el juguete, pero también un creó un personaje popular con su propia serie de dibujos animados, emitida a través de Venezolana de Televisión (VTV), la televisión pública del país.

Incluso en 2022, 'Cilita' y 'Superbigote' formaron parte de la cesta gratuita de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que el Gobierno venezolano repartió entre los escolares en las Navidades de 2022.

Ahora, y debido a su detención, en las plataformas de venta de segunda mano como Wallapop se pueden encontrar hasta cinco ejemplares de este muñeco que oscilan entre los 100 euros (el muñeco de Superbigote sin su embalaje original) y los 399 euros (incluye ambos muñecos, ambos dentro de su embalaje original).

Pero en eBay, el precio oscila entre los 425 y los 500 euros cuando hace solo dos meses, el pasado 31 de octubre, en la misma plataforma se vendió por solo 150 euros.

