La petrolera estatal venezolana PDVSA, un pozo de dinero y corrupción con al menos 300.000 millones de dólares con "destino desconocido"

Se estima que Venezuela ingresó solo en los diez primeros años de mandato de Hugo Chávez más de un billón de dólares a través de la venta de petróleo. Un dinero que controlaba Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), es decir, la empresa estatal venezolana encargada de sector.

Una sociedad que, no obstante, ha producido tanto dinero como casos de corrupción. En concreto, a PDVSA se le ha acusado en los últimos años de desvío de recursos, contratos inflados, comisiones y gastos opacos, pese a que fue muy respetado en sus inicios.

De hecho, todo cambió con dos decisiones. Por un lado, cuando se colocó como director de la compañía petrolera al ministro de Petróleo Rafael Ramírez. Y es que desde ese momento quien tomaba las decisiones era la misma persona que debía vigilar que no hubiese corrupción en esas decisiones. A eso se le sumó que el país dejó de publicar cuánto petróleo exportaba. Según los expertos, el caldo de cultivo para que PDVSA fuese un foco de irregularidades.

Un estudio realizado por exdirectivos de PDVSA en 2015, identificó 300.000 millones de dólares con "destino desconocido" en las cuentas de la empresa. Además, los extrabajadores hablan de cómo se derrochaba el dinero en los años dorados. Por ejemplo, en una ocasión se envió un helicóptero a recoger una comida a domicilio para que llegase antes. Otra veces se reservaban 60 habitaciones de lujo en un hotel y luego solo se usaban 20 aunque se habían pagado todas.

Ahora, Estados Unidos (EEUU), España, Portugal, Suiza son algunos de los países en los que se investiga si PDVSA ha sido utilizada como una gran lavadora de dinero negro como apunta la oposición a Nicolás Maduro. Para ser exactos, hay más de 160 casos de presunta corrupción vinculados a PDVSA.

Entre estos escándalos está el primero que terminó en los tribunales de EEUU, el cual estuvo relacionado con las pensiones de los trabajadores. En definitiva, todo un esquema de estafa piramidal que hizo perder a los inversores 540 millones de dólares. Eso sí, ni este ni otros se contaba de puertas hacia fuera, porque según relatan los que trabajaban allí, si lo hacías terminabas preso y torturado.

