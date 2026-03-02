Lista completa
Todos los ganadores de los Premios Actor (SAG) de 2026
'The Studio' es la serie del año: en los Premios Actor se ha llevado los galardones de las tres categorías en las que competía, mientras que 'Los pecadores' ha sido la única película que ha sido premiada por partida doble.
Los históricos SAG Awards, los premios del Sindicato de Actores ahora conocidos como Premios Actor, se han celebrado este domingo en Los Angeles (California). Si 'Una batalla tras otra' llegaba como la gran favorita, con siete nominaciones, sólo ha conseguido levantar una de las estatuillas, gracias a la interpretación de Sean Penn, ganador del premio a mejor actor secundario.
'Los pecadores' ha conseguido llevarse dos premios, entre ellos el más esperado de la noche, el premio a mejor elenco de película, categoría en la que competía también con 'Una batalla tras otra', además de 'Frankenstein', 'Hamnet' y 'Marty Supreme'. La gran vencedora de la noche ha sido la serie de 'The Studio', ganadora de las tres categorías en las que estaba nominada —aunque en dos de ellas llevaba dos nominados—: ha sido en esta categoría en la que la actriz Catherine O'Hara se ha llevado su primer premio póstumo, apenas un mes después de su muerte. Esta es la lista completa de los ganadores de los premios:
SAG Awards 2026 - Mejor elenco de película
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- GANADORA - 'Los pecadores'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz protagonista
- GANADORA - Jessie Buckley, por 'Hamnet'
- Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'
- Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'
- Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'
- Emma Stone, por 'Bugonia'
SAG Awards 2026 - Mejor actor protagonista
- Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'
- Leonardo DiCaprio, por 'Una batalla tras otra'
- Ethan Hawke, por 'Blue Moon'
- GANADOR - Michael B. Jordan, por 'Los pecadores'
- Jesse Plemons, por 'Bugonia'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz secundaria
- Odessa A'Zion, por 'Marty Supreme'
- Ariana Grande, por 'Wicked: parte II'
- GANADORA - Amy Madigan, por 'Weapons'
- Wunmi Mosaku, por 'Los pecadores'
- Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'
SAG Awards 2026 - Mejor actor secundario
- Miles Canton, por 'Los pecadores'
- Benicio del Toro, por 'Una batalla tras otra'
- Jacob Elordi, por 'Frankenstein'
- Paul Mescal, por 'Hamnet'
- GANADOR - Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'
SAG Awards 2026 - Mejor elenco en serie dramática
- 'La diplomática'
- 'Landman'
- GANADOR - 'The Pitt'
- 'Separación'
- 'The White Lotus'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz de serie dramática
- Britt Lower, por 'Separación'
- Parker Posey, por 'The White Lotus'
- GANADORA - Keri Russell, por 'La diplomática'
- Rhea Seehorn, por 'Pluribus'
- Aimee Lou Wood, por 'The White Lotus'
SAG Awards 2026 - Mejor actor de serie dramática
- Sterling K. Brown, por 'Paradise'
- Billy Crudup, por 'The Morning Show'
- Walton Goggins, por 'The White Lotus'
- Gary Oldman, por 'Slow horses'
- GANADOR - Noah Wyle, por 'The Pitt'
SAG Awards 2026 - Mejor elenco en serie de comedia
- 'Colegio Abbott'
- 'The Bear'
- 'Hacks'
- 'Sólo asesinatos en el edificio'
- GANADOR - 'The Studio'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz en serie de comedia
- Kathryn Hahn, por 'The Studio'
- GANADORA - Catherine O'Hara, por 'The Studio'
- Jenna Ortega, por 'Miércoles'
- Jean Smart, por 'Hacks'
- Kristen Wiig, por 'Palm Royale'
SAG Awards 2026 - Mejor actor en serie de comedia
- Ike Barinholtz, por 'The Studio'
- Adam Brody, por 'Nadie quiere esto'
- Ted Danson, por 'Un hombre infiltrado'
- GANADOR - Seth Rogen, por 'The Studio'
- Martin Short, por 'Sólo asesinatos en el edificio'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz en serie limitada o película de TV
- Claire Danes, por 'La bestia en mí'
- Erin Doherty, por 'Adolescencia'
- Sarah Snook, por 'Su peor pesadilla'
- Christine Tremarco, por 'Adolescencia'
- GANADORA - Michelle Williams, por 'Dying for sex'
SAG Awards 2026 - Mejor actor en serie limitada o película de TV
- Jason Bateman, por 'Black Rabbit'
- GANADOR - Owen Cooper, por 'Adolescencia'
- Stephen Graham, por 'Adolescencia'
- Charlie Hunnam, por 'Monstruo: la historia de Ed Gein'
- Matthew Rhys, por 'La bestia en mí'
SAG Awards 2026 - Mejor elenco de especialistas en escenas de acción de película
- 'F1'
- 'Frankenstein'
- GANADOR - 'Misión imposible: Sentencia final'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores'
SAG Awards 2026 - Mejor elenco de especialistas en escenas de acción de serie
- 'Andor'
- 'Landman'
- GANADOR - 'The Last of Us'
- 'El juego del calamar'
- 'Stranger Things'
