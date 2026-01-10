Trump no se esconde con el petróleo de Venezuela y deja claro que él manda: "Decidiremos a quién vamos a permitir entrar"

El contexto El presidente de EEUU ya trata el crudo como si fuera suyo después de apretar a las 17 petroleras con las que se reunió, a las que ha pedido un gasto de 86.000 millones de euros.

Donald Trump ha dejado clara su intención de controlar el petróleo de Venezuela tras intervenir militarmente el país y capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. En su discurso desde Mar-A-Lago, Trump enfatizó su interés en el crudo, hablando poco de democracia. Afirmó ante líderes de grandes petroleras, como Chevron, Exxon y Repsol, que decidirá qué compañías podrán operar en Venezuela. Instó a las petroleras a invertir 86.000 millones de euros sin ayuda gubernamental, garantizando protección y seguridad. Repsol está lista para aumentar su inversión, mientras Exxon se muestra escéptica. Trump ha blindado el dinero del petróleo en el Tesoro de EE.UU. para evitar embargos.

Donald Trump no se esconde. No se esconde en lo que se refiere al petróleo de Venezuela. No se esconde desde el mismo día en que intervino militarmente el país y capturó tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores, su mujer. Porque desde ese momento, desde ese discurso, quedaba claro qué era lo que quería del país venezolano. Quedaba claro que lo que más le interesaba era el crudo.

Era el petróleo. Era algo que mencionó varias decenas de veces en su comparecencia ante los medios en Mar-A-Lago. En Florida. En donde tiene su residencia. En unas palabras en las que poco habló de democracia y mucho de un recurso que ya ha confirmado que va a controlar él.

Así fue. Así lo dijo. Así lo afirmó ante los jefes de las 17 grandes petroleras con los que se reunión. Ante Chevron. Ante Exxon. Ante la española Repsol. Ante unas petroleras a las que dejó claro que está en juego sacar rédito al petróleo venezolano.

"Tomaremos la decisión sobre qué compañías van a entrar y a qué compañías vamos a permitir que entren", expresó un Trump que ya trata al petróleo de Venezuela como si fuera suyo.

De momento ya las ha apretado las tuercas. Las ha instado a gastar "al menos 86.000 millones de euros de su propio dinero": "No necesitan dinero del Gobierno. Necesitan protección y seguridad para que cuando se lo gasten lo puedan recuperar y tengan rentabilidad".

Eso sí, el dinero de las ventas se va a repartir entre EEUU, las petroleras implicadas en la extracción y Venezuela: "Estados Unidos también será un gran beneficiario por lo que hemos hecho".

Y ahí aparecen Rusia y China, países que no quiere "como vecinos" en Groenlandia pero a los que anima a comprar: "Estamos abiertos a hacer negocio. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera sea en Venezuela o en EEUU. Rusia puede obtener de nosotros todo el crudo que necesite".

Las petroleras ya hablan de la idea de Trump. Es el caso de Repsol, que afirma que está "lista para invertir más en Venezuela": "Producimos 45.000 barriles diarios. Podemos triplicar esa cifra en los próximos tres años invirtiendo con fuerza en el país".

"Estamos presentes en el terreno. Tenemos personal, instalaciones y capacidades técnicas", concluyen en la compañía española, que ha dado las gracias a Trump por "abrir la puerta a una Venezuela mejor".

Todos con ilusión... menos uno. Menos Exxon, que se muestra algo más escéptica sobre la idea de Trump: "Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes en Venezuela, ahora mismo es inviable".

No creen que el crudo venezolano, muy pesado y complicado de procesar, sea tan favorable para invertir como afirma el presidente de Estados Unidos.

Como cuenta un Trump que se ha cubierto las espaldas ante "posibles embargos o procesos judiciales" del dinero del petróleo que esté en las cuentas del Tesoro de EEUU. Ante esa opción, y diciendo que supondría "una amenaza" y una "emergencia nacional", ha firmado una orden presidencial para blindar estos dólares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.