El expolio al petróleo venezolano de EEUU ya está en marcha: dos buques abordados en horas y el inicio de las negociaciones con la petrolera estatal de Venezuela

Estados Unidos ha abordado el petrolero ruso Marinera, tras semanas de persecución, acusándolo de intentar cargar petróleo en Venezuela, desafiando el bloqueo de Donald Trump. El buque, que cambió de nombre y bandera para eludir a las fuerzas armadas, fue incautado con ayuda de aviones británicos, mientras la marina rusa intentaba escoltarlo. En paralelo, otro petrolero, el Sophia, fue interceptado en el Caribe. La administración de Trump planea controlar indefinidamente las exportaciones de petróleo venezolano para reconstruir su economía y establecer a Venezuela como un proveedor clave para el mundo. PDVSA ha iniciado negociaciones con EEUU para la venta de petróleo, buscando alianzas que beneficien a ambas naciones.

Tensión entre Rusia y Estados Unidos, a costa del petróleo venezolano. EEUU ha abordado este miércoles el petrolero Marinera, un buque con bandera de Rusia después de semanas de persecución. La Casa Blanca los acusa de intentar cargar petróleo en Venezuela y saltarse el bloqueo impuesto por Donald Trump. A partir de ahí, sin embargo, son todo incógnitas.

Tras el abordaje estadounidense al petrolero, sin embargo, son todo incógnitas: ¿Por qué a ese barco le escoltaba un submarino ruso? ¿Por qué Estados Unidos tenía tanto interés precisamente en esa embarcación? ¿Qué transportaba si todo apunta a que no llegó ni a cargar petróleo en Venezuela?

Detectaron el petrolero en la costa de Venezuela y ha sido incautado esta mañana con la ayuda de aviones británicos, pero ojo, porque a escasos metros estaría la marina rusa con un submarino y varios buques de guerra que llegaban para escoltarlo, según ha publicado 'The New York Times'.

EEUU llevaba más de dos semanas intentando abordarlo sin éxito, a pesar de que ni siquiera llegaron a repostar en Venezuela. Es decir, iba vacío. Para despistar a las fuerzas armadas, el buque apagó el radar y en pocas horas cambió de nombre e, incluso, de bandera, una táctica muy habitual en la flota fantasma.

Antes era el Bella 1, con nacionalidad de Guyana, un país sudamericano. Y tras pintar la bandera de Rusia sobre el casco del barco pasó a ser el Marinera, un petrolero ahora ruso. La maniobra recibió esta respuesta de la casa blanca: "Podrás correr pero no esconderte". Rusia ha condenado la incautación como si realmente fuera suyo y ha exigido para la tripulación un trato humano y digno.

"No pueden mover nada de petróleo a menos que lo autoricemos", ha insistido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Informes recientes apuntan a que hay, al menos, 16 petroleros en el Caribe que desaparecieron del mapa momentos después de la captura de Nicolás Maduro.

Y no solo el 'Marinera', EEUU ha interceptado este miércoles otro buque cerca del mar Caribe en un espectacular asalto de integrantes de la Guardia Costera al petrolero 'Sophia'.Trump también les acusa de haberse saltado el embargo de petróleo a Venezuela. Y ahora ese país, Venezuela, quiere utilizar el petróleo que ese segundo barco sí transportaba para contentar a Trump. Quiere que esos barriles cuenten para los 50 millones que deben entregarle, un expolio por parte de EEUU que no tiene fecha de fin.

Control indefinido y comienzo de las negociaciones

El Gobierno de Trump ha afirmado este miércoles que el control de las exportaciones de petróleo que salen de Venezuela se va a mantener de forma indefinida como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país y que Venezuela pueda ser un importante proveedor de petróleo para el mundo y un aliado de EEUU.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", ha comentado el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, durante una conferencia organizada por Goldman Sachs. "Estabilizaremos la producción y, lo antes posible, veremos que vuelve a crecer. A largo plazo, crearemos las condiciones para que las grandes empresas estadounidenses que ya estaban allí, o que quizás no estaban antes, pero quieren estar, se incorporen", ha añadido.

En términos similares se ha pronunciado Marco Rubio, quien también ha confirmado que EEUU controlará la venta de petróleo venezolano de forma "indefinida", aunque ha asegurado que el dinero obtenido se gestionará de forma que "beneficie al pueblo venezolano".

Rubio ha recordado que el objetivo de EEUU es obtener entre 35 y 50 millones de barriles de petróleo y que EEUU se hará cargo de su venta debido a las sanciones impuestas a Venezuela y que se asegurarán de que "las empresas estadounidenses puedan acceder a este mercado".

Además, la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha anunciado el inicio de negociaciones con EEUU para la venta de volúmenes de petróleo. "PDVSA informa que actualmente cursa una negociación con EEUU para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", ha escrito la empresa en su cuenta de Facebook.

Según ha avanzado, este proceso se desarrolla "bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron", y se basa en "una transacción estrictamente comercial", con criterios de "legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes". La firma ha ratificado así su compromiso de continuar construyendo "alianzas" que impulsen el desarrollo nacional a favor de Venezuela y que contribuyan a la estabilidad energética global, según explica en el comunicado.

