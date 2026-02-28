Israel y Estados Unidos dan por muerto al líder supremo de Irán, Ali Jamenei: "Dejó de existir"

Los detalles El régimen afirmó que Jamenei estaba vivo y lejos de Teherán, pero según informa Reuters citando a un alto funcionario israelí, el líder supremo de Irán ha muerto durante la ofensiva, en la que han fallecido más altos funcionarios. Trump da por "cierta" la muerte del ayatolá.

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el paradero del líder supremo iraní, Ali Jamenei, se ha convertido en un foco de atención. Aunque el régimen iraní asegura que Jamenei sigue vivo y fue trasladado fuera de Teherán, Israel afirma haber encontrado su cuerpo sin vida. Benjamin Netanyahu, en un discurso, mencionó señales que apuntan a su muerte. A pesar de estas afirmaciones, Teherán insiste en que Jamenei está dirigiendo operaciones desde la sala de guerra. Sin embargo, ciudadanos iraníes han celebrado su supuesta muerte, gritando desde sus ventanas. Israel planea continuar su ofensiva en los próximos días.

Desde el ataque a primera hora del sábado de Estados Unidos e Israel contra Irán, muchos ojos se han centrado en saber el paradero del líder supremo iraní, Ali Jamenei. El complejo donde reside había quedado destruido en el ataque sobre Teherán, pero desde el régimen ayatolá se ha insistido en que seguía vivo y que había sido trasladado fuera de la capital. En cambio, Israel ha asegurado que ha muerto en la ofensiva.

Israel siempre ha mantenido la postura desde el ataque perpetrado conjuntamente con Estados Unidos de que había indicios de la muerte del líder supremo. Pese a las afirmaciones desde Irán, Benjamin Netanyahu ha dado un discurso a la nación este sábado por la noche en la que sentenciaba que hay "señales" que apuntaban a que "dejó de existir".

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", ha aseverado en su discurso. Y, poco después, la agencia Reuters ha informado, citando a un alto funcionario israelí, que el cuerpo sin vida del líder supremo de Irán ha sido hallado, presumiblemente por autoridades iraníes, tras la ofensiva sobre Teherán.

Ahora bien, eso no quiere decir que Israel haya cesado su ofensiva, ya que el primer ministro israelí ha avisado de que en los próximos días van a atacar miles de objetivos del "régimen terrorista".

Mientras tanto, desde Teherán insisten en que el líder supremo sigue con vida. "Una fuente informada anunció que el líder supremo, Ali Jamenei, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicó la agencia iraní Tasnim. Eso sí, en una entrevista para 'ABC News', el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dejaba la puerta abierta al escenario de que estuviera muerto: "No estoy en situación de confirmar nada".

Pero de la supuesta muerte de Jamenei se han hecho eco hasta los propios ciudadanos iraníes. De hecho, según recoge la Agencia Efe, muchos vecinos de Teherán han celebrado su supuesta muerte gritando desde sus ventanas "¡Jamenei ha muerto!", gritos que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas.

La versión de EEUU

Donald Trump, por su parte, ha afirmado en palabras en 'NBC' que cren que la muerte de Jamenei "es cierta". El presidente de EEUU, además, ha añadido que hay una "gran cantidad de líderes" que han muerto en los ataques sobre Teherán. "No me refiero a dos personas", ha expuesto.

Según ha valorado, el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está yendo "muy bien" y ha apuntado que la operación se prolongará en el tiempo. "Todo el tiempo que queramos, en realidad. Pero ya ha causado tanto daño", ha indicado sobre la duración de la operación bautizada como 'Furia Épica'.

Ali Jamenei llevaba en el poder en Irán desde el año 1989.

