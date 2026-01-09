Trump avisa al mundo: EEUU "hará algo" con Groenlandia "por las buenas o por las malas"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos se ha presentado como un salvador del territorio autónomo danés justificando que harán algo allí para evitar que "Rusia o China ocupen Groenlandia".

Donald Trump tiene entre ceja y ceja Groenlandia y no parece que vaya a cesar en su intento de anexionarse el territorio autónomo danés. Y este viernes ha reiterado que Estados Unidos va a "hacer algo" allí para no permitir que "Rusia o China ocupen" la isla y que aquello que harán lo realizarán "por las buenas o por las malas".

Así lo ha aseverado el presidente estadounidense ante los medios de comunicación este viernes en el marco de la reunión que ha mantenido con varias empresas petroleras sobre la situación en Venezuela. Allí, aunque no tuviera que ver con la temática, ha aclarado que en algún momento actuará en Groenlandia. Y lo hará porque, según él, el territorio danés será conquistado por Rusia y China: "Ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".

Por si fuera poco, a Trump tampoco le convence que Dinamarca tenga la soberanía sobre el territorio, aunque lo haya dicho afirmando que admira al país europeo: "El hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra".

Eso sí, el estadounidense afirma que le gustaría llegar a un acuerdo para controlar Groenlandia: "Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas". Y es que Trump no considera que pueda haber otra solución ya que tampoco cree que EEUU pueda defender de la misma manera el territorio autónomo danés si es de su propiedad o como ahora mismo, cuando forma parte de la OTAN.

"Porque cuando lo poseemos, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario. Los países tienen que tener propiedad; y se defiende la propiedad, no se defienden los arrendamientos; y tendremos que defender Groenlandia", ha apostillado.

Ahora bien, para el dueño de la Casa Blanca una acción militar de este tipo no implica estar en contra de la OTAN aunque se invada el territorio de un país aliado: "La OTAN tiene que entender que yo estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN".

