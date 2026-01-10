González Laya llama a la UE a "prepararse" ante un posible movimiento de Trump en Groenlandia: "Hay que poner límites; podemos responder"

La exministra ha defendido que Europa "no tiene que esperar" a que Estados Unidos tome por la fuerza Groenlandia. "Prepararse también significa enviar unos mensajes claros a EEUU, como ha hecho la primera ministra danesa", ha expresado.

Arancha González Laya, exministra de Exteriores, ha hablado en laSexta Xplica sobre la posibilidad de que Estados Unidos tome Groenlandia por la fuerza, y ha defendido que la Unión Europea "en principio, debería prepararse y no esperar a que esto ocurra". "Y yo creo que prepararse significa también enviar unos mensajes muy claros a Estados Unidos, como lo ha estado haciendo la primera ministra danesa y el grueso de la Unión Europea, incluyendo España, explicando que esto supondría pasar a un nivel que para Europa sería inaceptable", ha expresado González Laya.

Así, la exministra de Asuntos Exteriores ha destacado que "primero, es importante poner las cosas claras y unos límites claros y, por supuesto, estar preparados si esto ocurriera para responder", ya que, ha defendido, "Europa también puede responder".

En este sentido, la política socialista ha señalado que lo que dice Trump "es que él quiere proyectar poder sobre el hemisferio que él considera su esfera de influencia". "Lo ha hecho sobre Venezuela, lo hizo anteriormente sobre Panamá, lo ha hecho sobre Canadá, sobre México, por supuesto Colombia está ahí y también lo hace con Groenlandia en un movimiento que nos pone a nosotros los europeos en una posición muy complicada porque evidentemente Groenlandia es Europa", ha expresado, a lo que ha añadido que "el tomar por la fuerza un territorio, y más aún cuando está en un país aliado militarmente con Estados Unidos, como es Groenlandia, pone el problema en un nivel superior".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.