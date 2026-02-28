Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán se prepara para "vengarse" de Israel con una "fuerte respuesta" tras los ataques

Trump hace un llamamiento al pueblo iraní y les insta a sublevarse: "La hora de vuestra libertad está al alcance de vuestras manos" El presidente estadounidense, Donald Trump, tras el ataque perpetrado junto a Israel a Irán, se ha dirigido al pueblo iraní en estos primeros minutos de una guerra con salida incierta: "La hora de vuestra libertad está al alcance de vuestras manos." "Refugiaos. No salgáis de casa. Es muy peligroso afuera. Las bombas estará cayendo por todas partes. Cuando hayamos terminados, tomad el Gobierno. Será vuestro para que os hagáis con él. Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones", asegura. Asimismo, admitió que "las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse" y EEUU puede tener bajas. "A menudo ocurre en la guerra. No lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro", añadió. El presidente se encuentra ahora mismo en Mar-a-Lago (Florida), después de haber pasado la tarde del viernes en Texas para dar un mitin ante trabajadores de refinerías y procesadoras. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Exteriores pide a los españoles que se encuentran en Irán que abandonen el país El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo. Según han indicado a EFE fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán". La Embajada española está siguiendo de cerca la situación, han añadido las mismas fuentes. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Urtasun condena el ataque "unilateral e ilegal" de EE.UU. e Israel contra Irán El ministro de Cultura del Gobierno, Ernest Urtasun, ha denunciado el ataque "unilateral e ilegal" que ha perpetrado este sábado EE.UU. e Israel contra Irán, que ha advertido que solo logrará hacer más "represivo" el régimen de la República Islámica. "Es un ataque unilateral e ilegal que aprovecho para condenar y que espero que haga lo mismo la UE, porque conducirá a una escalada bélica que no sabemos a dónde llegará", ha afirmado el ministro y dirigente de Sumar en declaraciones a Catalunya Ràdio. Urtasun ha indicado que en el derecho internacional el uso de la fuerza está "muy tasado", pues se contempla solo si es por defensa legítima o por consenso del Consejo de Seguridad de la ONU, premisas que ha dicho que no cumplen este ataque de EEUU e Israel. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Irak anuncia el cierre de su espacio aéreo tras ataques de Israel y EE.UU contra Irán Irak anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán y varias ciudades iraníes, según indicó un comunicado del ministerio de Transportes del país árabe. En la nota publicada por la agencia oficial iraquí de noticias (INA, en inglés), el portavoz del ministerio de Transporte Mitham al Safi indicó que "el ministerio ha cerrado el espacio aéreo, que ha llegado después de todo el tráfico aéreo sobre el espacio iraquí fuera evacuado". EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El hijo del sha Reza Pahlavi llama a fuerzas iraníes a darle la espalda a Jamenei Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, aplaudió este sábado la "intervención humanitaria" de Estados Unidos en Irán y llamó a las fuerzas militares iraníes a dar la espalda al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y defender al pueblo. "La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán", consideró Pahlavi tras el ataque conjunto lanzado por EEUU e Israel a Irán esta mañana. Así, a Estados Unidos pidió que actúe "con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles". "La victoria final seguirá siendo nuestra. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles", apuntó Pahlavi, quien recomendó a los iraníes que permanezcan en sus hogares "por ahora" pero estén listos "para regresar a las calles para la acción final en el momento oportuno". EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Trump: "Hay una operación a gran escala en marcha" para "aniquilar" al régimen iraní El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país. "Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada", aseguró. "Nos aseguraremos de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro", remarcó en un vídeo difundido en su red Truth Social, en el que Trump indicó que se trata de una "misión noble" y pidió a la Guardia Revolucionaria Iraní que deponga las armas. Tras el inicio de la campaña de bombardeos y las primeras imágenes de ataques en Teherán, Trump dijo que su objetivo "es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", al que calificó de "grupo salvaje y de gente terrible, cuyas actividades amenazadoras ponen en peligro a los Estados Unidos", así como a sus tropas, sus bases en el extranjero y sus aliados en todo el mundo. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Israel bautiza como "Rugido del León" la operación militar contra Irán El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que este sábado que el nombre de la operación militar junto a EEUU contra Irán se llama 'Rugido del León', en un videocomunicado difundido por su oficina. "Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación 'el Rugido del León', requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza", dijo el mandatario. En el comunicado, Netanyahu llamó al pueblo a iraní a levantarse contra el régimen. También la Policía israelí emitió un comunicado en referencia a la operación, asegurando que sus agentes están preparados para "todos los escenarios" y desplegados a lo largo del país. "Llamamos al público a permanecer atento y siga estrictamente las instrucciones. No se acerquen a lugares de impacto de misiles o áreas de destrucción", continúa. El ataque iraní en curso en Israel es la primera represalia de la República Islámica hacia Israel después de que este iniciara, en coordinación con Estados Unidos, bombardeos contra Teherán. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Suenan las sirenas en Jerusaén y otros puntos del país tras lanzamiento de misiles de Irán Las sirenas antiaéreas se activaron la mañana de este sábado en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel, tras el lanzamiento de una serie de misiles desde Irán, horas después de que Israel y EEUU lanzasen su ofensiva conjunta contra el país persa. Las alarmas sonaron a las 10:29 de la mañana hora local (8:29) en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Irán se prepara para "vengarse" de Israel con una "fuerte respuesta" tras los ataques Irán ha amenazado con preparativos para "vengarse" de Israel con una "fuerte respuesta" tras los ataques israelíes y estadounidenses contra la República Islámica, informó la televisión estatal. "Irán se está preparando para vengarse y dar una respuesta contundente contra el régimen sionista", indicó el medio estatal sin dar más detalles acerca de esa represalia contra el Estado judío. Por su parte, el Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán que se dirigen hacia su territorio, informaron las fuerzas armadas en un comunicado. "Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado castrense. Israel y Estados Unidos lanzaron hoy ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El Ejército de Israel advierte que su sistema de defensa "no es hermético" El Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán que se dirigen hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán la mañana de este sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado. "Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado castrense. Las Fuerzas del Aire de Israel operan en estos momentos para interceptar los proyectiles y "atacar amenazas donde sea necesario", continúa un comunicado castrense posterior. El Ejército advirtió de que su sistema de defensa "no es hermético" y pidió a la población que se adhiera a las recomendaciones de seguridad del Comando del Frente Interno, encargado de orientar a la población y que ha decretado un estado de emergencia de 48 horas. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Irán corta el servicio de internet en todo el país El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra la nación persa en los que han alcanzado al menos Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. "Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales", indicó a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Netanyahu: "El ataque eliminará la amenaza existencial que supone el régimen iraní" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EEUU lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní. "Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dice en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino". "Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz", dijo el primer ministro. Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí. Y explica que en los próximos días "se exigirá a todos resistencia y fortaleza". "Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", acaba su mensaje. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El presidente de Irán se encuentra bien, informan medios estatales El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, "se encuentra en perfecto estado de salud", informaron este sábado medios iraníes tras los ataques de Estados Unidos e Israel. "Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud", informaron varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim. "Cabe señalar que hace unas horas partes de Teherán fueron objeto de un ataque aéreo estadounidense-sionista", añadieron. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este sábado a la población iraní a estar lista para tomar el Gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo "inmunidad total" si lo hacen. "Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno, será suyo para tomarlo", indicó Trump en un mensaje en sus redes sociales minutos después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La embajada de EEUU en Catar pide a sus ciudadanos resguardarse "hasta nuevo aviso" La embajada de los Estados Unidos en Catar emitió un comunicado este sábado en el que recomienda a sus ciudadanos en el país, que acoge una de las más importantes bases militares estadounidenses en Oriente Medio, que busquen resguardo "hasta nuevo aviso". Según la nota, el personal de la embajada en el país del golfo Pérsico ya está aplicando el protocolo denominado en inglés "shelter in place" - resguardarse en el entorno inmediato- y "recomienda a todos los estadounidenses a hacer lo mismo hasta nuevo aviso". "Encuentren un lugar seguro, en su residencia o en otro edificio seguro. Tengan suministro de comida, agua medicamentos y otros bienes esenciales; eviten manifestaciones y mantengan un perfil bajo; sean conscientes del entorno; revisen los medios locales para noticias de última hora; estén preparados para ajustar sus planes; Mantengan su teléfono cargado y comunicaciones con su familia y amigos para informarles de su estatus", indicó la nota publicada en redes sociales. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Medios iraníes informan de explosiones en varias ciudades del país Los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques contra el país persa esta mañana. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Los ciudadanos polacos en Irán están actualmente a salvo, afirma Tusk Los ciudadanos polacos en Irán están actualmente a salvo, pero Varsovia está preparada para diversos escenarios relacionados con el conflicto allí, ha asegurado este sábado el primer ministro Donald Tusk. "En este momento, nuestros ciudadanos, incluido el personal de la embajada de Polonia en Teherán, están a salvo, pero estamos preparados para diversos escenarios", escribió Tusk en X. "La unidad de los polacos en materia de seguridad es especialmente importante hoy". Reuters Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Reuters dice que podría llevarse a cabo una operación de varios días contra Irán Reuters ha informado este sábado que, según un funcionario estadounidense, se espera que militares de Estados Unidos lleven a cabo una operación de varios días contra Irán. Esto ocurre tras el ataque perpetrado junto a Israel. Reuters Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Trump asegura que garantizarán "que Irán no consiga un arma nuclear" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado tras el ataque coordinado con Israel contra territorio iraní que se asegurarán "de que Irán no consiga un arma nuclear". Asimismo, en su redes sociales, el republicano ha publicado un vídeo en el que se ha atribuído el ataque junto a los israelíes y ha defendido que el objetivo sea "eliminar amenazas inminentes". Reuters Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Cierre del espacio aéreo israelí Tras el ataque, la Autoridad Aeroportuaria de Israel ha decretado el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados. "Tras los acontecimientos relacionados con la seguridad, el ministro de Transporte ha ordenado al director de la Autoridad de Aviación Civil que cierre el espacio aéreo del Estado de Israel a los vuelos civiles. La seguridad de los pasajeros es nuestra máxima prioridad", detalló esta entidad en un comunicado. No hay una fecha clara de en qué momento se reabrirá el espacio aéreo, ya que se desconoce cuándo Irán responderá a los bombardeos israelíes, pero la Autoridad Aeroportuaria dijo que notificará "con 24 horas de antelación a la reanudación de los vuelos". La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, distinguió al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Advertencias ante una respuesta Las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una "alerta de emergencia extrema" avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días. Por su parte, el Ejército israelí informó de que al decretarse el estado de emergencia el país funcionará en actividad esencial, lo que implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones. En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Una gran operación de combate El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate" contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní". la agencia semioficial de noticias iraní Fars, ha notificado al menos tres explosiones en Teherán, la capital de Irán. Otros medios oficiales como la agencia de noticias IRNA han asegurado -citando a corresponsales sobre el terreno- que el centro de la ciudad se ha visto envuelto en densas columnas de humo. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo