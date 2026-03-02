Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"

Los detalles Trump advierte a la población iraní que se quede en sus casas porque "no va a ser seguro estar fuera" y que los ataques forman parte de una campaña militar a largo plazo para propiciar un cambio de régimen.

Donald Trump ha anunciado que la "gran ola" de ataques contra Irán "está por llegar", tras una ofensiva conjunta con Israel que resultó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei. En una entrevista con 'CNN', Trump destacó el poder del Ejército estadounidense y advirtió a la población iraní que permanezca en sus hogares por su seguridad. Además, expresó dudas sobre el liderazgo actual en Irán. Paralelamente, Irán ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el "ataque militar indiscriminado" de EEUU e Israel, señalando la violación de la Carta de Naciones Unidas y la destrucción de infraestructuras civiles.

Donald Trump ha asegurado este lunes que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Ali Jamenei.

"Los estamos destrozando", ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión 'CNN', en la que se ha congratulado de poder contar con "el mejor Ejército del mundo" y poder utilizarlo. "Es muy poderoso", ha dicho.

Trump ha pedido a la población iraní que se quede en sus casas porque "no va a ser seguro estar fuera". "Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", ha advertido.

Asimismo, ha reconocido tener dudas sobre quién está ahora al mando del país, además del presidente Masud Pezeshkian. "No sabemos quiénes son los líderes. No sabemos a quién elegirán", ha añadido.

Ha remarcado que "esta es la manera" de tratar con Irán, más después de que se negara a renunciar a sus aspiraciones nucleares. "No pudimos llegar a un acuerdo con esta gente (...) No estuvieron dispuestos a darnos lo que pedimos. Deberían haberlo hecho", ha zanjado el presidente de Estados Unidos.

Campaña a largo plazo

Trump ha destacado que los ataques de este fin de semana forman parte de una campaña militar a largo plazo para propiciar un cambio de régimen en Irán y ha recordado operaciones del pasado como que acabó con la vida del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en enero de 2020.

"Era un general increíblemente violento y despiadado", ha dicho Trump de Soleimani. "Si eso no hubiera sucedido, Israel podría no existir", ha afirmado, al tiempo que ha recordado los ataques de junio de 2025 sobre instalaciones iraníes. "Estaban a un mes de tener un arma nuclear", ha asegurado.

Trump ha aprovechado para atacar el acuerdo nuclear de 2018 del que desvinculó a Estados Unidos de manera unilateral bajo su primer mandato, el cual "dio todo el poder a Irán" para haber logrado armas nucleares "hace tres o cuatro años" y utilizarlas contra Israel e incluso Estados Unidos.

Con respecto a la sucesión de poder en Irán, Trump ha afirmado no saber quiénes son los candidatos. "No sabemos a quién elegirán. Quizás tengan suerte y consigan a alguien que sepa lo que hace", ha dicho, destacando que Teherán ha perdido "mucho" con respecto a esta cuestión, pues son 49 los líderes muertos en la operación.

Irán denuncia a EEUU

Este mismo lunes, Irán ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el "ataque militar indiscriminado y masivo" de EEUU e Israel contra su territorio, alegando que viola abiertamente la Carta de Naciones Unidas.

"En los últimos días se han bombardeado escuelas y hospitales, personalidades civiles, incluido el líder supremo espiritual (Ali Jamenei) han sido asesinadas y la sede de Media Luna Roja, junto con muchos otros edificios no militares, han sido destruidos", ha afirmado el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, en su intervención en el debate general.

Bahreini ha recordado también la muerte de más de 160 niñas en uno de esos ataques y ha subrayado que la agresión contra Irán "es un ejemplo del dominio del poder de la fuerza sobre los derechos humanos".

