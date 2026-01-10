Mediación fallida: el papa León XIV movió ficha ante Washington por el futuro de Maduro y Venezuela

Los detalles El Vaticano habría intentado negociar una oferta de asilo para el presidente venezolano en Rusia, pero el mandatario habría denegado todas las vías de escape.

La Santa Sede, representada por el cardenal Pietro Parolin, intervino para frenar las intenciones imperialistas de Donald Trump sobre Venezuela, organizando una reunión urgente con el embajador estadounidense en el Vaticano. Según 'The Washington Post', el Vaticano intentó negociar un asilo para Nicolás Maduro en Rusia, aunque el presidente venezolano rechazó todas las opciones de escape. Parolin cuestionó si Estados Unidos perseguía solo a narcotraficantes o buscaba un cambio de régimen. Históricamente, el papado ha influido en la política global, como lo hizo el papa Francisco al mediar en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, destacando su papel crucial en la diplomacia.

Entre los intentos por frenar el ansia imperialista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela, la Santa Sede hacía su aparición de la mano del cardenal Pietro Parolin, número dos de León XIV, el primer papa estadounidense, que organizaba una reunión de urgencia con el embajador estadounidense en el Vaticano. Un encuentro para exigir claridad sobre los planes de Washington en el país latinoamericano.

Según 'The Washington Post', el Vaticano habría intentado negociar una oferta de asilo para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Rusia. Eso sí, este medio destaca que el mandatario habría denegado todas las vías de escape.

Parolin habría sido directo en esta reunión, celebrada en Nochebuena: "¿Estados Unidos se limitará a perseguir a los narcotraficantes o la administración Trump busca realmente un cambio de régimen?". El italiano apostó por ofrecer "una salida" al ahora arrestado, aunque admitió que "tenía que irse" de su país.

Históricamente, el papado ha demostrado tener una influencia considerable en el mundo, en la política y en la diplomacia de las relaciones internacionales. Entre otros, el papa Francisco, en los últimos años, hizo de mediador en algunos conflictos políticos, como Ucrania y Rusia.

Uno de los más importantes fue el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tras 50 años de enemistad. El pontífice argentino, que falleció en abril de 2025, escribió hace más de 10 años a Raúl Castro y Barack Obama, con el objetivo de resolver problemas humanitarios relacionados especialmente con los presos políticos.

El 23 de septiembre de 2015, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su discurso durante la ceremonia oficial de bienvenida al pontífice en la Casa Blanca, afirmó: "Santo Padre, estamos agradecidos por su inestimable apoyo a nuestro nuevo comienzo con el pueblo cubano, que ofrece la promesa de mejores relaciones entre nuestros países, una mayor cooperación en todo el continente y una vida mejor para el pueblo cubano".

