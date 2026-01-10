De Irán a Cuba pasando por su "haremos algo con Groenlandia": Trump se viene arriba tras su intervención militar en Venezuela

¿Qué está pasando? Con el petróleo venezolano entre ceja y ceja, el presidente de EEUU está diversificando y ha avisado a iraníes, cubanos y groenlandeses. Sus ansias expansionistas, al alza.

Donald Trump ha intensificado sus ambiciones expansionistas tras su ofensiva en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes serán juzgados en EE.UU. por narcoterrorismo. Trump tiene en la mira a Irán, Cuba y Groenlandia, así como el petróleo venezolano. Ha advertido a Irán que no tolerará más violencia y ha criticado la situación en Cuba, que dependía de Venezuela. Groenlandia es su objetivo estratégico, temiendo que Rusia o China tomen el control. Respecto al petróleo venezolano, Trump planea asegurar su control, pidiendo a petroleras invertir en su extracción, garantizando protección y seguridad.

Donald Trump está crecido. Se ha venido arriba. Ha impulsado todavía más sus ansias expansionistas después de su ataque a Venezuela. Después de una ofensiva que dejó decenas de muertos y que acabó con Nicolás Maduro y su mujer capturados y llevados a EEUU. Llevados a Nueva York. Llevados al estado en el que serán juzgados por narcoterrorismo. Ahora, el presidente republicano quiere más.

Quiere mucho más. Porque tiene varios objetivos en mente. Porque su mirada sigue oteando el horizonte. Uno en el que aparecen tres países y un recurso. Uno en el que están Irán, Cuba y Groenlandia. Uno en el que, claro está, también aparece el petróleo de Venezuela.

Porque no quita ojo a lo que está pasando en territorio iraní. Uno que el premio FIFA de la Paz ya atacó en su día y al que podría volver a atacar. "Irán está en serios problemas. Observamos la situación con mucha atención", ha expresado.

Y ya lo ha dejado claro: "Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado vamos a intervenir. Les vamos a dar un golpe muy duro, donde más les duele. No tiene que ser con tropas sobre el terreno, pero será donde más les duele".

"No queremos que eso suceda", ha matizado, pero ha insistido en el "mal trabajo" que Irán ha hecho "con su gente" y que ahora "están pagando".

Luego, Cuba. Una Cuba que define como del "Tercer Mundo hasta el final". "Dependían de Venezuela para el petróleo y el dinero. Ahora no van a recibir nada. Están en mal estado".

Groenlandia, su gran objetivo

Para terminar, el postre. Uno que pertenece a un país europeo y que Trump tiene entre ceja y ceja. Porque Groenlandia es el gran objetivo del republicano. Para justificar sus intenciones, ha puesto en el tablero a Rusia y a China porque, según él, quieren apoderarse del país.

"Vamos a hacer algo allí les guste o no. Si no lo hacemos serán los rusos o los chinos los que se apoderen del lugar y no queremos a Rusia o a China de vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no es así lo haremos por las malas", ha contado Trump.

Todo, mientras piensa en Venezuela. Mientras piensa en el petróleo de Venezuela. Ha anunciado cómo piensa controlar este recurso, en el que hay empresas españolas implicadas, ante 17 petroleras para ver cómo pueden sacar rédito al crudo.

Porque lo tiene más que claro. Porque para él lo más importante de Venezuela es el petróleo. Y lo va a controlar. Así lo ha dicho. Así de claro se lo ha dejado a los representantes de las petroleras internacionales en la Casa Blanca después de confirmar que el país latinoamericano va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a EEUU.

La inversión para la extracción del petróleo, eso sí, la harán las petroleras. Esas a las que Trump ha instado a gastar "al menos 86.000 millones de euros de su propio dinero": "No necesitan dinero del gobierno, pero necesitan protección y seguridad del gobierno para que, cuando gasten todo ese dinero, esté ahí para recuperarlo y obtener una buena rentabilidad".

