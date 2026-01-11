Lucrecia Aldao, seguidora y votante de Trump: "Esta generación ha tenido un cuarto de siglo para mejorar y no lo ha conseguido"

Lucrecia Aldao, una ciudadana estadounidense residente en España, defiende en el plató de laSexta Xplica las políticas de Donald Trump y asegura que Abascal en poco o nada se parece a su presidente o a Milei.

"Qué más quisiera Abascal", exclama Lucrecia Aldao después de que en el debate de laSexta Xplica después de que el sociólogo Rafa López mencionara la admiración que tiene el líder de Vox por Milei o Donald Trump y comparara su ideología.

Aldao, una ciudadana estadounidense residente en España que se define como seguidora de Trump, es además abuela, por eso, no puede evitar mirar a los jóvenes que hay sentados a su alrededor, entre ellos, a Jon Echevarría, miembro de las Nuevas Generaciones del Partido Popular.

"Me he dado cuenta de que los de esta generación, a los que llamáis de extrema derecha, quiere vivir como nosotros: con buenos colegios, dos casas, sin tener que irnos a un AirBnb si nos vamos de viaje", comenta, mientras que señala a las personas de "40 o 42 años": "Ha tenido un cuarto de siglo para mejorar la vida a los ciudadanos y no lo ha conseguido".

El periodista Miquel Ramos responde a Aldao asegurando que lo que impide que los jóvenes de hoy en día vivan mejor es el sistema capitalista, no el gobierno de turno y además advierte sobre lo que "está haciendo Trump de puertas para dentro".

"Quiero recordar que esta semana han asesinado a una mujer de dos tiros en la cabeza una milicia que se llama ICE, que caza personas migrantes y que tiene total impunidad para actuar dentro del país. Mucho ojo a la tentación reaccionaria y fascista de estos nuevos gobernantes, porque van contra los inmigrantes y contra otros países, pero también contra la gente del propio país, como hemos visto con esta ejecución", sentencia.

