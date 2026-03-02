La CIAF detecta "incongruencias" en la documentación aportada por Adif sobre el accidente de Adamuz

Mientras tanto... El Tribunal de Instancia de Montoro ha autorizado el análisis del contenido de las cajas negras y el acceso a los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha detectado incongruencias en la documentación de Adif sobre las soldaduras de las vías en Adamuz, donde un accidente dejó 46 muertos. La Guardia Civil ha solicitado más información a la CIAF sobre esta advertencia. Un informe menciona una soldadura defectuosa como posible causa del descarrilamiento del tren Iryo, que colisionó con el Alvia. Se analiza la documentación de Ayesa Ingeniería y Arquitectura SA, encargada de supervisar las soldaduras. El Tribunal de Montoro ha autorizado el acceso a las cajas negras de los trenes y cámaras de seguridad para la investigación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende que Adif no actuó con mala fe al trasladar material sin permiso, aunque reconoce que debieron informar a la autoridad judicial.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha indicado que ha detectado "distintas incongruencias" en la documentación aportada por Adif sobre las soldaduras de las vías del tren a su paso por Adamuz, donde murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero.

La Guardia Civil ha pedido a la CIAF que le amplíe la información sobre dicha advertencia. Así lo recoge el Instituto Armado en un segundo informe, de mediados de febrero, presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, que lleva la causa, en el que se habla de la hipótesis de una soldadura defectuosa como causa del descarrilamiento del tren Iryo, con el que colisionó segundos después el Alvia.

La documentación aportada por Ayesa Ingeniería y Arquitectura SA, empresa encargada de la supervisión de la instalación de las soldaduras, en este caso las aluminotérmicas (termita), realizadas dentro del tramo ubicados en las vías 1 y 2, entre los kilómetros 316,790 y 318,829, recoge que la soldadura en el kilómetro 318,681 -soldadura rota- se realizó la noche del 24 de mayo de 2025, por un trabajador de la empresa Maquisaba SL, con más de cinco años de experiencia y habilitado con el permiso necesario para la instalación de las soldaduras de desvíos y neutralizaciones en líneas de alta velocidad. Actualmente, se lleva a cabo el estudio de la documentación aportada relativa a las soldaduras.

No obstante, el día 5 de febrero se recibió un correo electrónico de la CIAF en la que se advertía sobre la realización de ensayos en soldaduras recogidas de la zona del accidente, hecho que se puso en conocimiento de la jueza con fecha 9 de febrero. El día 10 de febrero, los agentes recibieron un correo electrónico con carta del presidente de la CIAF en la que "se ponía en conocimiento que del análisis de la documentación presentada por Ayesa, relativa a las soldaduras, se habían detectado distintas incongruencias".

"Dado que la citada CIAF son técnicos expertos, se solicitó la ampliación de la información, concretando las incongruencias denunciadas, estando actualmente pendientes de la respuesta", según se expone en el nuevo informe de la Benemérita.

Un maquinista previo informó del golpe

Por otra parte, se han tomado 19 manifestaciones a maquinistas de las empresas Ouigo, Iryo y Renfe, que circularon el mismo día del accidente por ese tramo y "una manifestación informa de un golpe en el lado derecho", mientras que "el resto no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña".

Tras manifestaciones recogidas hasta la fecha, concretamente del responsable de la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos (Córdoba), se ha podido conocer que personal de Adif recogió y trasladó entre la noche y mañana de los días 22 y 23 de enero, distintos elementos, entre los que se encuentran cupones con soldaduras y los trasladó hasta la citada base, "donde al parecer se practicaron distintos ensayos".

Se trasladó a la jueza solicitud de la CIAF para llevar a cabo análisis en laboratorio de cuatro muestras de soldadura, correspondientes al hilo derecho y al hilo izquierdo de la vía 1 en el kilómetro 318,479, y al hilo derecho e hilo izquierdo de la vía 1 por vía directa en el kilómetro 318,536. Ante la citada solicitud, por parte de la unidad instructora, se informó de manera positiva.

Cajas negras

Entretanto, el Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, ha autorizado el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, a la vez que ha autorizado el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la juez autoriza, en un auto fechado el pasado viernes y notificado este lunes a las partes, el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés".

El proceso de volcado, extracción y análisis deberá realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos", conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial. Toda la diligencia se practicará en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial.

La diligencia tendrá lugar el día 5 de marzo en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), lugar donde se encuentran los equipos. Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa. Así, la instructora indica en su auto que "para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos" considera justificado que se realice en el lugar en el que se encuentran.

El Tribunal de Instancia de Montoro ha enviado un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid para que comisione un Letrado de la Administración de Justicia para que se persone en dicha diligencia junto con la Policía Judicial, "todo ello en garantía a la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción".

Puente defiende que Adif "no ha actuado con mala fe"

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado sobre el hecho de que Adif se llevase material de Adamuz sin permiso. El ministro ha asegurado que cree que no quisieron "actuar con mala fe" al hacer esto.

De esta forma, ha explicado esta acción asegurando que lo que querían era hacer acopio de las pruebas que la Guardia Civil y la CIAF habían descartado que, para ellos y su investigación, consideraban que eran importantes. "Su error es no comunicarlo a la autoridad judicial", ha defendido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.