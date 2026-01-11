Hacerse con Groenlandia a golpe de talonario: los otros territorios que Estados Unidos sí logró comprar... menos Cuba

Los detalles La primera compra que hizo Estados Unidos fue a Francia en 1803, cuando adquirió Lousiana por 15 millones de dólares de la época.

Donald Trump ha manifestado su interés en adquirir Groenlandia, a pesar de que es un territorio autónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN. Trump ha sugerido que podría lograrlo mediante la compra, una estrategia que Estados Unidos ha utilizado anteriormente. En 1803, EE.UU. compró Louisiana a Francia por 15 millones de dólares, equivalentes a 430 millones actuales. En 1821, España aceptó cinco millones de dólares por Florida, aunque nunca se pagaron. Alaska fue adquirida a Rusia en 1867 por más de siete millones. Estados Unidos intentó comprar Cuba a España en varias ocasiones, pero finalmente la invadió en 1898.

Donald Trump no oculta sus ansias por hacerse con Groenlandia. Pese a que pertenece a Dinamarca, aliado de la OTAN, tiene claro que "hará algo" en el territorio autónomo danés sea por la fuerza o por su manera más diplomática; abriendo la billetera.

Aunque esa idea de comprar un territorio no se la puede atribuir el republicano porque Estados Unidos ya lo hizo varias veces en el siglo XIX. La primera vez fue en 1803, cuando compraron a Francia Louisiana por 15 millones de dólares de la época, lo que ahora son unos 430 millones.

También nuestro país recibió ofertas de compra. En 1821, España aceptó los cinco millones de dólares que EEUU ofreció por Florida. Al cambio de ahora, serían 143 millones. Eso sí, nunca llegaron a pagarlos.

Uno de los estados norteamericanos que está alejado del resto es Alaska y es que el frío territorio era propiedad de Rusia hasta que EEUU se lo compró en 1867 por más de siete millones de dólares.

Eso sí, el país que siempre ha estado en el punto de mira de EEUU es Cuba. Intentó comprárselo a España hasta en tres ocasiones: 1808, 1848 y 1854. Los españoles quisieron venderla, así que EEUU hizo lo que Trump dice que puede hacer en la actualidad: invadirla. Lo hizo en 1898.

