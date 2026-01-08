Los seis españoles liberados en Venezuela: ¿Quiénes son y por qué fueron encarcelados por el régimen de Maduro?

El contexto José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe, Sofía Sahagún y Rocío San Miguel son los nombres de los ciudadanos españoles que Venezuela ha excarcelado este jueves junto con otros ciudadanos venezolanos e internacionales.

Venezuela ha anunciado este jueves la liberación de un "número importante" de ciudadanos que se encontraban presos en las cárceles del país. Entre ellos hay ciudadanos venezolanos, internacionales y, según ha avanzado en exclusiva laSexta, seis ciudadanos españoles.

José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe, Sofía Sahagún y Rocío San Miguel son los nombres de los españoles que ya han sido liberados o lo serán próximamente. Todos encarcelados por el Gobierno de Maduro por diferentes motivos y que este jueves han encontrado su liberación y ponen rumbo a España tal y como ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Los más conocidos son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa. Ellos han estado casi 500 días (desde septiembre de 2024) en una prisión venezolana acusados de ser agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia español que pretendían asesinar a Nicolás Maduro.

No obstante, el Gobierno español siempre negó dicha acusación y sus familiares sostienen que estaba allí de vacaciones. La última imagen que se tiene de ellos data del 2 de septiembre de 2024, cuando ambos fueron vistos por una cámara de seguridad en Colombia, muy cerca de la frontera con Venezuela. "Turistas terroristas que en su tiempo ponen bombas. Es un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura", afirmaba Maduro en respuesta a la justificación española de su presencia en el país.

Maduro se basa en unas supuestas conversaciones que encontraron en sus teléfonos cuando los detuvieron. Según dicen, hablaban de dónde comprar explosivos y de hacer un trabajo especial.Desde entonces, han estado incomunicados y su paradero nunca ha estado del todo claro. Se sospecha que han estado recluidos en una prisión para extranjeros en Caracas conocida por sus malas condiciones.

En este año y medio, el Gobierno español ha defendido su inocencia e incluso Pedro Sánchez ha llegado a reunirse con las familias para pedir la liberación que ha llegado esta tarde.

Los otros españoles

Otro de los detenidos excarcelados este jueves es Miguel Moreno, un periodista canario de 34 años que fue encarcelado en junio de 2025. Concretamente, fue capturado junto con ocho tripulantes cuando se encontraba en un barco cazatesoros que intentaba localizar un pecio de la Segunda Guerra Mundial. Según Venezuela, la zona en la que estaban navegando era propiedad exclusiva económica de Venezuela y que, en realidad, estaban allí porque estaban haciendo una prospección petrolera.

Miguel Moreno, preso liberado por Venezuela

Ernesto Gorbe también ha sido liberado este jueves. En su caso, es un valenciano de 52 años al que el régimen de Nicolás Maduro detuvo en diciembre de 2024 al que el país latinoamericano acusó de tener un visado caducado. No obstante, desde la familia se defiende que Gorbe se vio sometido a la extorsión policial.

Ernesto Gorbe, preso español liberado por Venezuela

La quinta española liberada es Rocío San Miguel. Ella fue detenida en febrero de 2024. Abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, el gobierno venezolano la acusó de participar en una conspiración denominada "Brazalete blanco" contra Maduro.

Rocío San Miguel, presa española liberada por Venezuela

Por último, la sexta española es Sofía Sahagún, aunque en su caso todavía no ha sido liberada pero se espera que lo sea próximamente. Sahagún, con doble nacionalidad, lleva encarcelada desde octubre de 2024 acusada de terrorismo. Según su familia, fue secuestrada en el aeropuerto de Maiquetía cuando regresaba a Madrid. En cambio, Venezuela la acusó de terrorismo dado que es familia de María Corina Machado.

Sofía Sahagún, presa española liberada por Venezuela

