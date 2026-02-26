¿Qué festivos hay en España en marzo de 2026? Calendario laboral de días de fiesta

El año arranca con varios festivos, en las fiestas navideñas, pero el resto del primer trimestre es un 'secarral' de festividades, al menos en términos de provincia y de comunidad autónoma. Estos son todos los festivos de marzo de 2026.

El 2026, como todos los años, comienza con una buena tanda de festivos: el 1 y el 6 de enero, festivos nacionales, enmarcados en las fiestas navideñas, pero el resto del primer trimestre se presenta siempre como un desierto de días de descanso extra. Salvo el 28 de febrero, Día de Andalucía, durante los dos primeros meses del año no hay más que fiestas locales. Pero en marzo empieza la 'fiesta' de los festivos.

Aunque tampoco hay ningún festivo nacional en marzo en 2026, sí que hay varios que afectan a comunidades completas, además de las festividades municipales. La primera es el primer lunes de mes, cuando Baleares tiene marcado en su calendario día festivo autonómico, al trasladar a este día el Día de las Illes Baleares, que se celebra cada año el 1 de marzo, jornada en la que entró en vigor, en 1983, el estatuto de autonomía.

El siguiente es el día de San José, 19 de marzo, que en 2026 es festivo en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco en su totalidad, además de los muchos municipios que lo tienen marcado como fiesta por decisión de los ayuntamientos. Y un día después, el 20 de marzo, también es fiesta en las ciudades autónomas de Melillay Ceuta, donde se celebra la fiesta del Eidul Fitr, al finalizar el Ramadán.

Ahora bien, una cosa es el calendario laboral y otra bien distinta el escolar: aunque estos también dependen de la comunidad autónoma, por norma general las vacaciones de Semana Santa en la educación española comienzan el viernes anterior a la semana de los días santos y termina el Lunes de Pascua. En 2026, la mayor parte de los centros educativos disfrutan de estas vacaciones de Semana Santa desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril, ambos inclusive. En las escuelas infantiles las vacaciones suelen ser algo más cortas, por lo que es más probable que los centros infantiles sólo cierren entre el lunes 30 de marzo y el viernes 3 de abril, Viernes Santo, pero reabran el mismo lunes 6.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.