Como cada 22 de diciembre la mayoría nos despertamos imaginando qué haríamos si nos tocara El Gordo de la Navidad. Sin embargo, cabe recordar lo verdaderamente importante, y así lo ha hecho Laura Baena en su espacio 'Malasmadres': "Yo soy de las que solo compra la Lotería del trabajo, así que tengo pocas posibilidades. Me ilusiono poco con el tema, no solo por lo difícil que es que nos toque, sino porque además siento que lo que quiero ya lo tengo: salud, trabajo y una familia unida. Puede sonar ñoño o falso, pero es lo que pienso, de verdad. Además, siguen en mi cabeza, los números que sí tocan de la brutal campaña, lanzada hace unas semanas, por Save the Children. Números que sí tocan a demasiadas familias para las que estas fiestas no son las soñadas, que luchan a diario por tener una vida digna y dar lo mejor a sus hijos e hijas. A mí estos datos me duelen".