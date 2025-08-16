Trabajadores en huelga y vuelos cancelados: así viven los aeropuertos el fin de semana de la operación retorno

¿Qué está pasando? Más de 600 trabajadores del Grupo Menzies, que cuenta con aerolíneas como Emirates, British Airways, EasyJet y Norwegian, están llamados a la huelga en cinco aeorpuertos españoles.

En los aeropuertos de España se vive una situación de inquietud durante el puente de agosto debido a los 7.149 vuelos previstos y la huelga del personal de tierra del Grupo Menzies, que afecta a aerolíneas como Emirates, British Airways y EasyJet. La UGT destaca que la huelga impacta especialmente en Palma y Barcelona-El Prat, con más de 600 trabajadores convocados. Chema Pérez, secretario del sector aéreo de UGT, señala cancelaciones de vuelos sin confirmación de la empresa. Además, Air Canada ha cancelado 500 vuelos debido a una huelga de auxiliares de cabina. Todo esto ocurre en medio de la operación retorno, con un elevado tráfico aéreo en Madrid y Barcelona.

Inquietud en los aeropuertos de España en este puente de agosto. Inquietud por los 7.149 vuelos que se esperan. Inquietud, también, por la huelga del personal de tierra del Grupo Menzies. De un conglomerado que cuenta con aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air y que, de momento, se está desarrollando "sin incidentes graves pero con alguna cancelación".

Según la UGT, las consecuencias de la huelga se están notando sobre todo en los aeropuertos de Palma y de Barcelona-El Prat, en el comienzo de una sucesión de protestas que seguirán en los días 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos sus centros de trabajo y en Alicante, Palma, Málaga, Tenerife Sur y Barcelona-El Prat, los cinco aeropuertos en los que opera en España.

A la huelga están convocados más de 600 trabajadores que prestan servicios esenciales de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros de la red de aeropuertos de Aena, como facturación de equipaje, embarque y carga.

Chema Pérez, secretario del sector aéreo de UGT, el sindicato mayoritario en el grupo, ha afirmado que ha habido "cinco vuelos cancelados" de British Airways, Transavia y Norwegian, sin que los datos hayan sido confirmados por la empresa.

Según cuenta, todo ha comenzado sin incidentes salvo "algún problema" con el acceso de delegados en algunos aeropuertos, algo que ya está "resuelto".

Habla de "jugarretas" en Ryanair

El seguimiento, dice, está siendo mayor que los paros intermitentes en Azul Handling, empresa que presta servicios en tierra a Ryanair. "Estamos teniendo más porque la empresa no ha hecho las jugarretas de Ryanair", explica Pérez.

Sobre ellos, Pérez dice que tiene "pantallazos de tableros de aeropuertos con alguna cancelación", algo que según cuenta es "la operativa habitual" tal y como dice la compañía.

En el caso de Menzies, se protesta por los incumplimientos de las garantías salariales en la subrogación del personal, por los desajustes en la configuración de turnos y vacaciones, y por la escasez de la plantilla, según ha explicado. Los paros de Azul están convocados en tres franjas horarias (de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59) y se repetirán, en principio, todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año.

Air Canada, "500 vuelos" cancelados

Además, a todo esto se unen las cancelaciones de Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, que ha cancelado docenas de vuelos internacionales de larga distancia por la Huelva de sus auxiliares de cabina. En una rueda de prensa celebrada este jueves en Toronto, el director de operaciones de Air Canada, Mark Nasr, señaló que la compañía suspenderá "unos 500 vuelos" lo que afectará a unos 100.000 pasajeros.

Las negociaciones, que se iniciaron hace ocho meses, se centran en condiciones laborales y salarios. Los trabajadores han señalado que en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo ha aumentado un 10% cuando la inflación en ese periodo creció un 169%. Además, los auxiliares de vuelo no son remunerados por gran parte del trabajo que realizan en tierra, como las funciones de embarque y desembarque de pasajeros.

La operación retorno, en marcha

Todo, en un fin de semana marcado en rojo en materia de desplazamientos. Porque es el puente de agosto. Porque es, además, la operación retorno de millones de personas que vuelven casa tras disfrutar de sus vacaciones.

En Madrid, Barajas registrará el mayor volumen de vuelos del puente, con un total de 1.111 a lo largo del sábado. En Barcelona, El Prat tiene previstos 991 vuelos. En ambos casos, la cuantía es mayor que la registrada en 2024.

En cuanto a Palma de Mallorca, las aerolíneas han programado 1.079 vuelos, que son 30 menos que en la misma fecha del año pasado.