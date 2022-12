No es suficiente con que termine el sorteo para acudir a cobrar los premios de la Lotería de Navidad. Hace falta que antes se publique el listado oficial de premios que, tras numerosísimas comprobaciones, recoge todos ellos y que edita y distribuye la Fábrica de Moneda y Timbre. Ah, y también que el negocio donde te toca acudir a cobrar tu premio esté abierto.

Antes que nada vamos con lo del listado oficial, que no se recopila hasta unas horas después del sorteo. ¿Y eso? Porque primero deben revisar las diez tablas (con los 10 alambres y las 200 bolas de cada categoría) los miembros de las mesas presidenciales. Después, un equipo de catorce personas anónimas elabora el listado con los premios y lo envía a la Fábrica de Moneda y Timbre. Estos últimos son los encargados de editar y enviar la recopilación oficial de los premios a todas las administraciones y medios de comunicación. Esto quiere decir que solo los dueños de los números que aparezcan en ella podrán reclamar sus premios.

Así, sobre las 18:00 horas, aproximadamente, algunos jugadores (no todos) podrán reclamar el dinero que les pertenece. No está de más comprobar los décimos con el Lotómetro para no llevarte una sorpresa al acudir a la administración de loterías. Porque sí. Ellas todavía estarán abiertas al público ya que suelen cerrar en torno a las 20:00 horas. Pero no todos los premios se pueden cobrar allí. Únicamente los premios del sorteo inferiores a 2.000 euros por cada décimo, que podrán ingresarse en metálico o a través de Bizum.

En cambio, los premios iguales o superiores a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas por Loterías. Pero deberá ser a partir del día siguiente al sorteo, pues las oficinas de los bancos suelen cerrar por las tardes. En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial de Loterías, los premios se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de juego tras el sorteo.