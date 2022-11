Pocas veces de un año para otro la Lotería de Navidad realiza cambios. Estamos acostumbrados a que los premios sean siempre los mismos —aunque en los últimos años sí ha habido ciertas diferencias en lo que respecta a retenciones, ya que se ha ido ampliando el mínimo exento de impuestos, variando lo que se lleva Hacienda de cada premio—, a que entren en sorteo los mismos números, a que se celebre siempre el mismo día (¡cómo no!, es ya tradición). No obstante, en 2022 el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional viene con algún que otro cambio.

Uno de esos cambios es el número de décimos que se han puesto a la venta: pasa de los hasta ahora habituales 172 millones de boletos (172 series de 100.000 billetes) a los 180 millones, lo que implica un incremento en la cantidad de dinero que se reparte en premios. Así pues, al aumentar la recaudación pero permanecer el porcentaje de lo que se destina a premios, el Sorteo de Navidad de 2022 repartirá 2.520 millones de euros, 112 millones de euros más que en 2012. Ahora bien, ¿afecta eso a los premios que se reparten? En absoluto: los grandes premios siguen siendo los que han sido siempre: un Premio Gordo, un segundo premio, un tercer premio, dos cuartos y ocho quintos premios, que se suman a los 1.794 números que componen la pedrea.

¿Cuánto reparte cada gran premio del sorteo de Navidad?

Hay que recordar que aunque los premios tienen una cuantía determinada, Hacienda se lleva una parte de cada uno. Sí, las arcas del Estado reciben un ingreso determinado por cada uno de los premios, salvo por aquellos cuya cuantía sea inferior a los 40.000 euros. El primer premio, el Gordo, el que todo el mundo desea tener, implica cuatro millones de euros por serie, o sea, 400.000 euros por décimo; no obstante, restándole la parte que se quedaría Hacienda (el 20% de todo lo que supere los 40.000 euros) cada décimo premiado con el primer premio supondrá un desembolso para el afortunado de 328.000 euros limpios.

También el segundo y el tercer premio se ven 'recortados' por este impuesto: de los 125.000 euros netos que se lleva cada décimo con el segundo premio, el portador del boleto ganador se llevará finalmente 108.000 euros, aportando 17.000 a las arcas del Estado, mientras que en el caso del siguiente gran premio, el tercero, la diferencia es algo menor y el afortunado se lleva 48.000 de los 50.000 euros netos de cada décimo premiado. El resto de premios, al ser de una cuantía inferior a los 40.000 euros, entran limpios al bolsillo de los ganadores y ganadoras cuyas cifras coincidan con las que canten las niñas y niños de San Ildefonso.

Cuartos premios se reparten dos y quintos, ocho. A estos se les suma, además, los números incluidos en la pedrea, un total de 1.794 premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo), que son los que se cantan desde las 9:00 de la mañana hasta el cierre del sorteo, próximo a las 13:00, ante la atenta y divertida mirada de los asistentes del Teatro Real que, ataviados con sus mejores disfraces, esperan salir de allí con alguno de los premios bajo el brazo.

Los otros premios de la Lotería de Navidad de 2022

No obstante, y aunque estos son los grandes conocidos, existen otras maneras de llevarse dinero el 22 de diciembre gracias al sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. ¿Que no te ha tocado el Gordo? No pasa nada; puedes revisar tus décimos —de hecho puedes hacerlo gracias al Lotómetro— y comprobar si tus números se han acercado al Gordo o a alguno del resto de los premios. ¿Por qué? Porque además de los cinco grandes premios y la pedrea acercarse bastante (cuanto más, mejor) a los números premiados también implica algún que otro desembolso:

En este caso es importante conocer el término de aproximación: si tu número es el inmediatamente anterior o posterior al Gordo, al segundo o al tercer premio... ¡premio! En el mejor de los casos, una aproximación al primer premio puede suponer 2.000 euros, mientras que si el acercamiento es al segundo premio la cuantía se reduce a los 1.250 euros; en el caso del tercer premio, la aproximación sería de 960 euros.

¿Esto qué quiere decir? Pongamos el ejemplo con los resultados de los premios de la última Lotería de Navidad, la de 2021: dado que el primer premio cayó en el 86148 los 2.000 euros se lo llevarían los décimos con la combinación 86147 y 86149; siendo el segundo premio el 72119 los que se llevaron los 1.250 euros de la segunda aproximación fueron los números 72118 y 72120 y, por último, las aproximaciones del tercer premio, que cayó en el 19517 serían para el 19516 y 19518.

Luego existen una buena cantidad de números que se llevan la misma cantidad que la pedrea, es decir 100 euros: todos los números de la centena del primer premio, del segundo, del tercero y de los dos cuartos, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? Fácil: si el Gordo fue el 86148 todos los números comprendidos entre el 86100 y el 86199, quitando, por supuesto, el ganador que se lleva los 400.000 euros. Y así con el resto de premios.

Además, también se llevan 100 euros los décimos cuyas dos últimas cifras coincidan, tanto en número como en posición, con las dos últimas cifras del Gordo, del segundo y del tercer premio. Sigamos con el mismo ejemplo: si el Gordo en 2021 fue el 86148, también se llevarían 100 euros el 25448, el 76848 y el resto de combinaciones cuyas últimas dos cifras sean 48. En concreto, y por curiosidad, la terminación 48 solo ha salido en dos ocasiones en los más de 200 años de historia de la Lotería de Navidad.

¿Y qué pasa si te tocan dos premios?

Existe la posibilidad de que con un mismo número te puedas llevar dos premios diferentes. ¿Cómo ocurre esto, si cada número se canta una sola vez? Pues gracias a las aproximaciones: un número que ha sido cantado en la pedrea, por ejemplo, puede que se encuentre entre los 99 restantes de la centena del primer premio. Dado que una pedrea supondría 100 euros y una aproximación del Premio Gordo también se lleva 100 euros, este décimo estaría premiado con 200 euros.

Otro ejemplo, más común, es el de los números incluidos en la pedrea cuya última cifra coincida con la del Gordo: en este caso, se sumarían los 100 euros de la pedrea con los 20 euros del reintegro, por lo que el portador de este boleto sumaría un total de 120 euros en premios.