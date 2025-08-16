La increíble confesión de Aston Martin: "Llegamos a la oficina y está Alonso señalando el reloj..."

Ben Mitchell, jefe de Performance de Aston Martin, ha explicado cómo es trabajar con Fernando fuera del asfalto y lo exigente que es con cualquier tipo de detalle.

Fernando Alonso ha conseguido darle la vuelta a una temporada que parecía dramática tanto para él como para Aston Martin. Las primeras ocho carreras fueron un auténtico calvario para el bicampeón del mundo que tuvo que esperar hasta la novena prueba para conseguir sus primeros puntos.

Sin embargo, lo que está claro que Alonso no negocia nunca, vayan las cosas bien o mal, es el trabajo y la obsesión por ganar. Ben Mitchell, jefe de Performance de Aston Martin, ha revelado cómo trabaja Fernando en las oficinas, cuando no está sobre el asfalto.

La confesión del directivo de la escudería es cuanto menos llamativa y desvela la exigencia a la que se somete el propio Alonso para mejorar día a día: "He tenido momentos como el de llegar a la oficina y encontrarme a Fernando mirando el ordenador, señalando su reloj y diciendo: ¿dónde estábais chicos? ¡Y estábamos en el toque de queda!".

"Vettel era igual y Lance también. Estaban allí, enterrados en datos. A veces son muy útiles para ellos, pero en otras no son más que ruido que les impide pilotar libremente", ha asegurado Mitchell en unas declaraciones para la página oficial de la 'F1'.

Alonso y Aston Martin volverán a la competición para el próximo fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. A pesar de que el foco sigue estando puesto en 2026, piloto y escudería quieren continuar con la buena dinámica de resultados.