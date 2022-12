Se acerca el día de la Lotería de Navidad y es en ese momento cuando todos los españoles, nerviosos, esperan que los números que cantan los niños de San Ildefonso junto al esperado "¡Cuatro millones de euros!" coincidan exactamente con los cinco dígitos impresos en alguno de sus décimos. Los 400.000 euros por boleto del Gordo o cualquier otro premio, la esperanza es tal que cualquiera de los grandes premios nos hace ilusión. Y aunque muchos esperan a que llegue el día para empezar a pensar qué hacer, hay otros previsores que prefieren tenerlo todo organizado con antelación. Por si acaso.

Entre algunas de las cosas a tener en cuenta de cara al 22 de diciembre está, por ejemplo, la manera de cobrar el premio en caso de resultar afortunado. Si una vez que termina el sorteo te pones a comprobar tus números de la Lotería de Navidad y resulta que te llevas la sorpresa de tener uno de los premios, ¿qué haces? Lo primero que has de saber es que algunos se reciben de manera íntegra y otros sólo parcial porque, en virtud de una ley aprobada hace casi una década, todos los premios de sorteos y juegos de azar de Loterías y Apuestas del Estado tributan siempre y cuando superen los 40.000 euros, con un gravamen especial del 20%. Así es como se quedarían los premios en 2022:

Una vez que se tiene esto claro, tienes que saber otra cosa: no se puede cobrar directamente ningún premio por encima de los 2.000 euros. Esto no quiere decir que obtener tu dinero sea complicado, sino que habrás de ir a una sucursal de una de las entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado para ingresar todo lo que esté por encima de esa cantidad. Si lo que has ganado es igual o inferior a los 2.000 euros (una aproximación, pedrea, etc.) sólo tendrás que ir a una administración de Lotería cualquiera (no es ni siquiera necesario acudir a la misma donde se compró el décimo) y, después de algunas comprobaciones documentales, recibirás el dinero.

¿Qué necesito para cobrar un premio de lotería mayor a 2.000 euros?

Aquí es donde está el dilema. Lo primero tendrás que acudir, como ya hemos dicho, a una entidad bancaria que tenga acuerdo de colaboración con SELAE. Existen multitud de bancos a los que puedes ir a cobrar tu lotería:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

Una vez que acudas a cualquiera de ellas, tendrás que pasar un pequeño procedimiento: junto al décimo o décimos premiados, habrá que entregar el DNI para proceder al cobro del premio, que puede realizarse de varias maneras: o bien a través de un cheque o vía transferencia bancaria, a un número de cuenta de titularidad del ganador que él mismo haya solicitado. Si la compra del décimo se ha realizado a través de la aplicación o el servicio web de SELAE, previa verificación de documentos, la transferencia del premio se hará de manera automática la misma noche del día 22 de diciembre.

Una vez que recibas el dinero en tu Lotobolsa podrás transferirlo a una cuenta bancaria, aunque el tiempo que este proceso tarde ya depende de cada entidad financiera. Recuerda que el dinero que vas a recibir, ya sea por transferencia o en el cheque, ya tendrá descontados los impuestos, incluso aunque hayas pagado un seguro de décimo: en este caso, la entidad aseguradora se encargará de 'reponer' la cuantía que se ha ido a las arcas del Estado.