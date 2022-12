Es el pequeño de los grandes, pero a nadie le amarga un dulce. El dulce en cuestión es un quinto premio, que cada año reparte durante el sorteo de la Lotería de Navidad 60.000 euros por serie. El primero de los quintos ya ha sido cantado, a las 10:23, después de que el sorteo en el escenario del Teatro Real de Madrid haya arrancado pasadas las 9:00 de la mañana de este jueves, 22 de diciembre. Y el número agraciado es el 62391, y se ha repartido íntegramente en la provincia de Alicante, concretamente en Villajoyosa y Benidorm.

El segundo quinto ha correspondido al número 43696, mientras que el tercero ha ido a parar al 88509.

Cabe recordar que aunque las niñas y niños de San Ildefonso hayan cantado a los cuatro vientos "¡Sesenta mil euros!" lo que cantan es lo que se lleva la serie completa. Cada serie está compuesta por diez décimos, por lo que cada décimo, independientemente de la serie a la que pertenezca, se lleva un total de 6.000 euros. Además, una de las diferencias con respecto a otros premios mayores es que el quinto premio se recibe íntegro: el afortunado que tenga un décimo con esta combinación se embolsará los 6.000 euros, sin que éste tribute, sin pagar impuestos.

Hace algunos años, todos los premios de la Lotería de Navidad se recibían de manera íntegra; sin embargo, desde 2013 se empezó a aplicar este gravamen. En un inicio, la cantidad exenta de impuestos era de 2.500 euros, aunque con los años ha ido aumentando hasta alcanzar los 40.000 euros, que es la cuantía máxima libre de impuestos en vigor desde 2020. Cuando entró en vigor este gravamen efectivamente el quinto premio tampoco se recibía íntegro, sino que se le aplicaba el 20% de impuestos a los 3.500 euros que superaban la cuantía libre; a día de hoy, los 6.000 euros entran directamente a la cuenta bancaria del ganador.

¿Y desde cuándo se pueden cobrar los quintos premios?

La pregunta del millón. Si bien no se puede cobrar ningún décimo hasta que Loterías y Apuestas del Estado confirme todos los números premiados, a las 18:00 de la misma tarde de este jueves, 22 de diciembre, ya se podrá hacer el canje de boletos premiados por sus correspondientes premios. Eso sí, si te ha tocado un quinto premio no basta con acercarse a una administración de Loterías y entregar el boleto premiado, porque todos los premios que superen los 2.000 euros no se pueden cobrar en metálico.

Así pues, habrá que ir a una de las muchas entidades bancarias colaboradoras para cobrar ese dinero, aunque siempre pasando un procedimiento de verificación de datos; una vez finalizado SELAE podrá transferir el dinero del premio a la cuenta bancaria del propietario del décimo (de la que tiene que ser titular) y, si es el caso, dará la información relacionada con el impuesto del 20%. En este caso, por ejemplo, no existirá esta información porque, como ya hemos dicho anteriormente, los quintos premios no están sujetos a ningún gravamen. El dinero se transferirá desde la misma noche del 22 de diciembre, aunque el tiempo que tardes en ver el dinero en la cuenta dependerá del "tiempo que tarde el sistema bancario en realizar la transferencia", aunque no suele tardar más de tres días hábiles. Estos son los bancos en los que se puede cobrar la Lotería de Navidad:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

¿Tienen los quintos premios aproximaciones o reintegros?

Mientras que el Gordo, el segundo o el tercer premio tienen varios premios derivados, es decir, algunos décimos que se acercan al número ganador pero no son exactamente el mismo que también pueden llevarse un pellizquito de dinero. Sin embargo, esto no ocurre en el caso de los quintos premios. No obstante, aunque éste ha sido solo el primero, se reparten un total de ocho quintos premios, por lo que existen ocho oportunidades diferentes de llevarse un premio de 6.000 euros.

Lo cierto, además, es que es más probable que a uno le toquen 6.000 euros que que le toquen, obviamente, 400.000 euros, pero también es más fácil que te toquen los 6.000 euros de un quinto premio que que te caiga, por ejemplo, un premio de 2.000 euros, de 1.250 o de 960 euros, que son las cantidades asociadas a los números anterior y posterior al Gordo, al segundo y al tercer premio, respectivamente.

¡Busca tus premios en el resto de décimos!

Aunque no todo el mundo juega con varios números, es probable que hayas llegado a este 22 de diciembre con más de una combinación para probar suerte. Quizás uno de tus números sea este quinto premio, quizás no; pero tal vez uno de esos números coincida con alguno de los muchos otros premios que se reparten este jueves. Para facilitarte la comprobación de los mismos puedes utilizar el Lotómetro de laSexta, un multicomprobador en el que puedes ver de una sola vez si todos los números con los que has jugado este jueves tienen algún premio. Puedes jugar con él a lo largo de la mañana, pero nuestra recomendación es que vuelvas a revisarlo una vez que termine el sorteo, para que no te pierdas ni la más mínima pedrea.