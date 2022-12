Se han hecho esperar, pero ya han empezado a salir premios en este Sorte de la Lotería de Navidad 2022. El primero en salir ha sido un quinto premio, el 62391, al que le ha seguido casi de inmediato el segundo premio, que ha recaído en el 04074.

También ha salido rápidamente otro quinto premio, el 43696, que caído íntegro en la calle Zamakoa, 14 de Galdakao, Vizcaya. En este mapa puedes comprobar en tiempo real qué administraciones han vendido cada uno de los premios importantes de Lotería de Navidad.

Cada año, la Lotería de Navidad tiene sus propias particularidades. En 2018, por ejemplo, el número 03347, que repartía los cuatro millones de euros por serie, fue vendido en un total de 186 municipios diferentes, convirtiéndose así en el Gordo más repartido de la historia del sorteo. El de 2016, por ejemplo, se vendió únicamente en Madrid y el del año anterior, en 2015, se vendió íntegro en Roquetas de Mar (Almería). Lo cierto es que durante más del primer siglo de existencia del sorteo, desde los inicios en 1812 hasta 1931, el primer premio se repartía de manera completa en una sola localidad: Cádiz fue la provincia agraciada en la primera Lotería de Navidad que existió —y, casi con toda seguridad en la segunda edición, aunque ni siquiera Loterías y Apuestas del Estado tiene datos oficiales de aquel premio—.

En 1932 se repartió por primera vez el primer premio en dos ciudades, entre Madrid y Barcelona. Habrá quien diga que esto no fue así, porque en 1837 el Gordo cayó en Badajoz y en Jerez de la Frontera, pero aquel año no se dividió el primer premio entre dos localidades diferentes, sino que hubo dos premios Gordos: uno se fue para el 03616, que tocó en Jerez, y otro para el 10998, que se quedó en la ciudad extremeña. Así pues, es desde inicios de la década de los años treinta cuando comenzaron a repartirse algo más los primeros premios del sorteo, aunque en muchas ocasiones se ha quedado en una sola ubicación, habiendo sido vendido el décimo ganador en una administración única de todo el país.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Cuando sale el Gordo, el sorteo parece que pierde fuerza, pero no quiere decir que se termine. Eso sí, todas las personas con el décimo que se lleva el primer premio sale a celebrarlo con sus amigos, vecinos, familiares y compañeros, con la vista puesta en el momento en el que podrá convertir ese pequeño trozo de papel sellado por una buena cantidad de dinero que le servirá, previsiblemente, para 'tapar agujeros' —¡qué expresión tan de este día!—. Ahora bien, no sólo hay que esperar a que finalice el sorteo, sino que también habrá que esperar a que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) confirme todos los números premiados para poder canjearlos por sus correspondientes premios.

Lo normal es poder hacerlo desde el mismo 22 de diciembre a partir de las 18:00. A partir de este momento, con el décimo en mano, tendrás que ir al lugar donde intercambiarlo por dinero pero recuerda: no debes ir a la administración de Lotería. Ninguno de los cinco grandes premios se puede cobrar en una administración, sólo los premios que estén por debajo de los 2.000 euros se pueden cobrar allí directamente; en estos casos, habrá que acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras, donde después de varios procesos de identificación y comprobación de documentos, se realizará la transferencia del dinero al ganador.

Si el número que te ha tocado lo has comprado a través de la aplicación o de la propia web de SELAE, tus datos ya estarán verificados por lo que el dinero de tu premio se irá directamente a la Lotobolsa. Una vez lo tengas ahí, podrás transferirlo a una cuenta bancaria de tu titularidad en el momento que quieras, pero este proceso ya no es inmediato, sino que depende del tiempo que tarde cada banco en realizar la transferencia (aunque no suele superar los tres días hábiles).