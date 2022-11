Desde que arranca la campaña de la Lotería de Navidad en verano, no es extraño encontrarse con filas de gente esperando frente al establecimiento ubicado en la calle del Carmen, en el centro de Madrid, para poder hacerse con uno de los décimos de la afamada administración Doña Manolita. El pasado mes de agosto, a más de 30 grados, decenas de personas hacían cola para poder adquirir boletos en este local, esperando que cuando llegue el día 22 de diciembre sus números sean los que canten las niñas y niños de San Ildefonso con el primer premio: cuatro millones de euros la serie.

Es normal, si se tiene en cuenta que casi cada año, Doña Manolita reparte premio. ¿Pero significa eso que sea una administración de Lotería que ha sido tocada en algún momento por la diosa fortuna? No tanto. Al fin y al cabo, el hecho de que a uno le toque el Premio Gordo de la Lotería de Navidad no tiene que ver tanto con la superstición sino con la probabilidad: en función del número de décimos con los que se juegue, se tendrán más o menos probabilidades de convertirse en ganador. Y lo mismo ocurre con las administraciones de Loterías: no es que Doña Manolita dé suerte, sino que vende una gran cantidad de números diferentes.

Lo mismo ocurre con otros locales cuyos nombres resuenan, casi año tras año, en las noticias durante el día de la Lotería de Navidad. El 22 de diciembre de 2019, por ejemplo, Doña Manolita repartió un total de seis premios: además del Gordo, repartió dos series del segundo premio, el tercero, uno de los cuartos y dos quintos. La suerte venía después de un año de mala suerte: una de las encargadas se había roto una pierna al caerse por una escalera y en la víspera del sorteo, el día 21, tuvieron que cerrar por la caída de cascotes del edificio en el que se ubica la administración a causa de un fuerte viento.

Las administraciones que más premios han repartido

Doña Manolita, en Madrid

La Bruixa d'Or, en Lleida

Lotería Valdés, en Barcelona

Lotería Ormaechea, en Bilbao

Lotería Manises, en Valencia

Gato Negro, en Barcelona

La Pajarita, en Madrid

Lotería Sagasta, en Sevilla

El Doblón de Oro, en Madrid

Doña Manolita, en torno a 80 premios

La administración más conocida de Madrid es esta, ubicada en la calle del Carmen —aunque solo desde 2011; hasta entonces estaba en la Gran Vía y, antes de eso, en la calle San Bernardo—. La de Doña Manolita es la administración número 67 de la capital y fue fundada en 1904. Hasta la fecha Doña Manolita ha repartido el Gordo en cerca de 80 ocasiones, nada desdeñable si se tiene en cuenta que el sorteo de la Lotería de Navidad se celebra desde hace algo más de 200 años. En el último sorteo, el de 2021, Doña Manolita repartió tres quintos premios. No hay que olvidar el año 2019, cuando repartió dinero con el Gordo, el segundo y el tercer premio, uno de los cuartos y dos quintos, récord que no ha conseguido ninguna otra administración hasta la fecha.

La Bruixa d'Or, la reina 'online'

Otra de las más afamadas es la Bruixa d'Or (Bruja de Oro), fundada en 1986 y ubicada en la avenida de la Generalitat de Sort (Lleida). En sus 37 años de historia ha repartido más de 3.200 millones de euros por el país, aunque su primer Premio Gordo de la Lotería de Navidad no llegó hasta 2003. Repitió al año siguiente, y otra vez en 2007. Su éxito radica principalmente en la venta por internet: casi el 90% de los décimos que distribuye se venden 'online'. Además, se ha convertido en todo un icono del marketing y tiene hasta su propio 'merchandising': en la tienda de la Bruja de Oro puedes comprar desde zapatillas y mochilas 'de la suerte' hasta pequeñas escobas y diferentes figuritas de la bruja.

Lotería Valdés, un clásico sin rituales

Al contrario que el Bruja de Oro, este establecimiento de la Ciudad Condal no deja su suerte en la superstición. Con cerca de 2.500 números para la Lotería de Navidad, la administración de Loterías Valdés ha vendido la combinación del Premio Gordo hasta en siete ocasiones. La primera, en 1935, 30 años después de obtener la licencia para la venta de loterías. El fundador del establecimiento, Miquel Valdés, fue el que entregó aquel primer premio, cuatro años después, por cierto, de convertirse en vicepresidente del FC Barcelona. Su nieto, Jordi García, explicó en su momento en una entrevista en 'Expansión' que después de una mala racha, su propio nacimiento (1963) rompió el desencanto, y ese mismo año vendieron el Gordo de Navidad. Un año después, vendieron el primer premio de la Lotería del Niño, arrancando la que fue su década más exitosa.

Ormaechea (Bilbao), la de los 100 Gordos

La administración Ormaechea de Bilbao tiene un importante historial de premios de todos los tipos, tanto es así que se autodefine como la administración de Loterías de los 100 Gordos. No significa esto que haya vendido 100 Premios Gordos de la Lotería de Navidad, pero sí un centenar de primeros premios en distintos sorteos. De los datos que ofrece, desde 1957 —los datos desde 1941 no están disponibles—, su primer premio fue un segundo premio en la Lotería de Navidad de 1957, y el Gordo del Niño de 1958, premio que volvió a repartir en 1964. Su primer Gordo de Navidad llegó en 1986, gracias al número 03772. Loterías Ormaechea nació gracias a Concepción Ormaechea, que en 1941 se hizo con la entonces vacante administración número 1 de Bilbao. El establecimiento tuvo que cambiar de ubicación debido a que, al compartir portal con varios vecinos de la zona, recibieran quejas por las largas colas que se formaban para comprar décimos de cara al sorteo navideño.

Manises, la población que más suerte reparte (de verdad)

En los últimos diez años, esta administración de Lotería ubicada en la calle Maestro Guillem de Manises (Valencia) ha repartido más de 350 millones de euros, entre los que se encuentra un cuarto premio en la Lotería de Navidad de 2021. Pero en su 'breve' historia, en comparación con otros establecimientos más históricos, Lotería Manises tiene el honor de haber repartido cinco Premios Gordos de la Lotería de Navidad: el primero, en 1971; el último, en 2018. Esto convierte a Manises, con menos de 30.000 habitantes, en el municipio que más veces ha repartido suerte con el Gordo. La década entre 2009 y 2019 fue la que llevó a esta administración al estrellato: en este periodo entregó tres Gordos, un segundo y varios terceros, cuartos y quintos.

Cuando 'el gato negro' da buena suerte

La administración número 44 de Barcelona también tiene nombre de mujer. No en su nombre oficial, pero sí en su fundación: fue Ernestina Baró i Puig la que en 1912 recibió la autorización para vender boletos de Loterías y Apuestas del Estado. Lo cierto es que no fue en su nacimiento cuando se le puso el nombre, pero en sus primeros años fue bautizada como Gato Negro, y en la década de los cincuenta este local hizo 'desaparecer' aquella máxima que dice que los gatos negros dan mala suerte, entregando importantes premios. Desde 2016 se encuentra en el número 1 de la calle Pelai de la Ciudad Condal.

El incierto origen de La Pajarita de Madrid

Casi tan emblemática como Doña Manolita, pero con ciertas dudas acerca de su origen. La Pajarita se encuentra actualmente en la calle Alcalá de Madrid, aunque su primera ubicación fue junto a la Puerta del Sol. En los años noventa, los propietarios del número 6 de la plaza declaró el edificio en ruinas, provocando el desahucio de la administración de Lotería (y también de la bombonería homónima o de la librería San Martín). Aunque se dice que fue fundada en 1925, desde Historia Urbana de Madrid aseguran haber encontrado información acerca de un premio de la Lotería de Navidad expedido "en la administración número 32, establecido en la Puerta del Sol, junto a la confitería titulada La Pajarita", premio aquel de 250.000 pesetas. No obstante, en 2012 Sonsoles Gascón explicaba a TVE que fue su abuela, Luisa Valdés Martel, quien había fundado la administración en 1925.

No solo eso, sino que por ella han pasado, a lo largo de la historia, "personajes verdaderamente notables", como Ramón María del Valle-Inclán, uno de sus "mejores" clientes en aquel momento. En aquella entrevista Gascón hablaba de las "manías y supersticiones" de los compradores de lotería, haciendo hincapié en la "especial fijación" con el número 13.

'Los Millones' de Sagasta, en Sevilla

A esta administración, que realmente se llama 'Los Millones', todo el mundo la conoce como Sagasta, por estar ubicada en el número 13 de esta calle sevillana. Se trata de un pequeño establecimiento en el que solo cabe un cliente, lo que no implica que se venda poco. Se vende, y también se reparte: este establecimiento ha repartido tres Gordos, entre Navidad y Niño, en 1961, 1966 y 1998. El actual propietario, Ricardo Ruiz, le compró el local a la familia Porto, que dirigió el negocio hasta 2017.

El Doblón de Oro, en la Puerta del Sol

La Puerta del Sol es, casi con toda probabilidad, uno de los mejores lugares para comprar Lotería de Navidad cada año. Además de ser la localización de múltiples puestos de Doña Manolita y de ser el lugar original de La Pajarita, es donde se encuentra el Doblón de Oro, fundada el 4 de abril de 1950. En 2006 se repartieron desde este establecimiento 180 millones de euros con un segundo premio, el mayor premio que una administración madrileña había repartido en las últimas décadas hasta la fecha. Un año después, el mismo local repartió más de 91 millones de euros a costa del tercer premio.