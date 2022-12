Desde verano, cuando pueden empezar a comprarse décimos de la Lotería de Navidad, el reportero de laSexta Javier Bastida aprovecha cada cobertura para comprar lotería. Pero no solo eso, sino que como ha confesado la presentadora Cristina Pardo, consigue que el resto del equipo compren más de lo que en circunstancias normales habrían hecho.

En Más Vale Tarde han conectado con él, sobre todo para saber si le ha tocado algo. Bastida ha confesado que ha ganado 240 euros aunque más de la mitad ya lo ha invertido en la lotería del Niño. Además, ha explicado que todos los décimos son compartidos, y que siempre avisa por el grupo de WhatsApp que comparten los redactores del programa por si quieren que les coja algún décimo.

Esta confesión ha desatado un cruce de 'reproches' porque según el presentador Iñaki López él no estaba enterado de la compra de décimos. Ha sido Cristina Pardo quien ha tenido que mostrarle que sí forma parte del grupo y le ha dicho que si no se ha enterado es porque no lo lee. "Heredaré este programa en la mas absoluta de las soledades. Cualquier día vengo y aquí no hay nadie", ha bromeado entonces Iñaki López.