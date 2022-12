El día de la Lotería de Navidad está lleno de muchas cosas: disfraces en la cola del Teatro Real, gente haciendo cola en administraciones como Doña Manolita (esto hasta el día de antes, claro), miles de personas mirando el móvil mientras trabajan para ver si algún amigo o familiar les da la buena noticia de que les ha tocado el Gordo —o consultando el Lotómetro de laSexta para comprobar si sus décimos de Navidad están premiados—... y sí, también niños de uniforme subidos en un escenario extrayendo bolas de los bombos para luego cantar los premios. "¡Mil euros!": son las dos palabras que resuenan en el Teatro Real una y otra vez, hasta que este cántico se ve interrumpido por los grandes premios.

Si bien los premiados son, en gran medida, los protagonistas de este día, los niños y niñas de San Ildefonso también lo son. Los alumnos del colegio de San Ildefonso no cantan solo este sorteo, pero este es el más reconocido. Para el sorteo de Navidad, los pequeños comienzan sus ensayos en octubre y lo hacen al menos dos días a la semana; tienen que cumplir unos requisitos para poder cantar los premios que si bien no son muy exigentes sí tienen sentido, teniendo en cuenta que algunos de los alumnos son muy pequeños. ¿Quién no se acuerda de aquella niña, Aya, que en 2017 cantaba los premios larguísimos para hacer tiempo para poder llegar al alambre?

De hecho ella, Aya Ben Hamdouch Chaaraqui deja el colegio "en junio", tal y como anunció a laSexta.com uno de los educadores de la escuela, Vicente Miguel Ramos Rodríguez. Es una de las veteranas, aunque a priori no aparece su nombre en la lista de los niños y niñas que cantan en este sorteo.

La mayoría de los 'cantarines' de la Lotería tienen nacionalidad española y entre los países de procedencia de sus familias están República Dominicana, Perú, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Ecuador, Bolivia, Colombia, y alguno más de menor representación en la Residencia. De las 13 niñas, tres lo hacen por primera vez, mientras que por la parte de los niños son cuatro los que se estrenan en este sorteo, es decir, hay un total de siete debutantes en el sorteo de este año.

¿Qué niños cantan la Lotería de 2022?

Primera tabla

Luis Alcides canta número

Kiara Román Benítez canta premio

Diana Elisabeth Heredia Arias extrae número

Antoni Ramírez Bonito extrae premio

Segunda tabla

Daniela Laborde Valverde canta número

Francisco Moreno Durán canta premio

Adam Lucas Kadmiri extrae número

Paula Figuereo Figuereo extrae premio

Tercera tabla

Yesica Paola Valencia Gómez canta número

Ainhoa Rosero Gómez canta premio

Greybin José Zamorán Hernández extrae número

Antonio Manuel Cubero Recio extrae premio

Cuarta tabla

Elisabeth Obarisiagbon Iyamu canta número

Ilyas Akrouh canta premio

Kiara Román Benítez extrae número

Antoni Ramírez Bonito extrae premio

Quinta tabla

Alonso Dávalos Durán canta número

Ángel Abaga Elebiyo canta premio

David Caba Mamani extrae número

Diana Elisabeth Heredia Arias extrae premio

Sexta tabla

Adrián Monteiro Brito canta número

Fabián Aarón Vera Chávez canta premio

Sergio Abaga Elebiyo extrae número

Elisabeht Obarisiagbon Iyamu extrae premio

Séptima tabla

Natalia Rodríguez Liriano canta número

Neylin María Zamorán Hernández canta premio

Paula Figuereo Figuereo extrae número

Francisco Moreno Durán extrae premio

Octava tabla

Daniela Laborde Valverde canta número

Arsalán Arrafi canta premio

Adam Lucas Kadmiri extrae número

Ainhoa Rosero Gómez extrae premio

Novena tabla

Luis Alcides Paniagua canta número

Ángel Abaga Elebiyo canta premio

Antonio Manuel Cubero Recio extrae número

Kiara Román Benítez extrae premio

Décima tabla