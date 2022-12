El sorteo avanza y ya casi conocemos todos los quintos premios de este sorteo de la Lotería de Navidad 2022. Los niños de San Ildefonso acaban de cantar el séptimo de los quintos premios, que ha caído en el número 36142.

Este sexto quinto premio, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 para cada décimo, ha salido a las 12.31 horas de este jueves 22 de diciembre. Si no has resultado agraciado todavía con ningún gran premio, te queda al menos la oportunidad del último quinto premio. O si dudas de si has podido tener suerte, puedes comprobar los números de los anteriores quintos premios. El primero de ellos fue a las 62391. Después llegó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto quinto de esta Lotería de Navidad.

Si no contamos las pedreas, terminaciones y reintegros, los quintos premios son los que menor cantidad reciben de todos los que cantan los niños de San Ildefonso. Eso sí, al menos no se descuenta ninguna cantidad extra para Hacienda.

¿Cómo se cobra este premio?

Si ya te has asegurado de tener un décimo premiado, es el momento de saber cómo cobrarlo. Si no lo has hecho, en el Lotómetro de laSexta tienes todos los números. Tras ello, ya puedes comenzar a cobrar tu dinero. Este momento crea gran confusión y cada año toca recordarlo. ¿Dónde se cobra el importe del premio? Hay dos formas diferentes de hacerlo según cómo se hayan adquirido los décimos.

La aplicación de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es forma más rápida de conseguir tu dinero. Si lo haces a través de ahí la misma noche del 22 de diciembre tendrías el dinero en tu lotobolsa. Después, aunque solo es una opción, lo adecuado sería enviar esa cantidad recibida a una privada tuya, proceso cuyo plazo ya depende de la entidad bancaria.

En cambio, si lo has hecho de la forma más habitual, que es comprar los billetes físicamente (en establecimientos o en una administración de Lotería), el proceso va un poco más lento. En ese caso, y aunque el jueves abran las administraciones, no podrás canjear allí tu premio porque por ley no pueden dar una cantidad superior a los 2000 euros en metálico. Así, en caso de tener décimos del quinto premio deberás acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras para solicitar el ingreso del dinero. Tras hacer las comprobaciones necesarias, te harán transferencia a la cuenta elegida. Las entidades bancarias donde se puede hacer esto son:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

En este caso, nada. Al contrario de lo que ocurre con los tres grandes premios: el Gordo, el segundo y el tercero, los quintos no pagan un gravamen especial. Esto se debe a que Hacienda solo se llevará un porcentaje de aquellos premios en los que la cantidad ganada sea superior a los 40.000 euros.

Por tanto, si has ganado un quinto premio debes saber que recibirás los 6000 euros del décimo de manera íntegra.

¡Mi número es muy cercano al premiado!

Las aproximaciones en este caso no tienen premio. Da igual que sea el anterior o el número siguiente, los quintos no tienen ni aproximaciones ni reintegros. Únicamente te llevas los 6000 euros si tu combinación coincide exactamente y en disposición con los números cantados por las niñas y niños de San Ildefonso.

Sin embargo, los bueno de este quinto premio es que hay muchas más posibilidades de que te toque este premio al Gordo, al haber hasta ocho números.