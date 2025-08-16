El brutal dato de Marc Márquez en las carreras al 'sprint' de MotoGP

El de Cervera remontó desde la cuarta posición y volvió a arrebatarle la victoria a su hermano Álex. Marc ha ganado doce de trece carreras cortas. Increíble.

La vida sigue igual para Marc Márquez en MotoGP. Nuevo gran gremio, nueva carrera al 'sprint' y nueva victoria. Son doce de trece. Su dominio los sábado es prácticamente inmaculado. En el recuerdo queda aquella solitaria victoria de Álex en la carrera corta de Silverstone.

Esa ha sido la única vez que el pequeño ha conseguido imponerse al mayor en una carrera de sábado. En Austria se ha repetido la misma historia por decimosegunda vez. En esta ocasión, a cinco vueltas para el final cuando Marc decidió dejar de gestionar los neumáticos para atacar a su hermano.

Todo apuntaba a que el líder del mundial lo iba a tener complicado para alzarse con el triunfo, pero en la salida ya se colocó segundo y 'Pecco' Bagnaia, que apuntaba a dar guerra en este gran premio, pasó de la tercera posición a la decimocuarta en unos pocos metros debido a un error en la salida.

El turinés terminó abandonando y en Ducati vuelve el contraste más absoluto. 'Pecco', hundido y desesperado y Marc, pletórico. El líder del mundial sigue sacándole ventaja un Álex Márquez que volvió a firmar una carrera muy completa pero se encontró con un Marc que no falla. Acosta terminó tercero consiguiendo un podio muy positivo para él y para KTM.