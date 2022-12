Más de 200 años de historia de la Lotería de Navidad dan para mucho. Dan para repartir muchos millones de euros (y de pesetas, en su momento) por toda España. Pero no toda España ha tenido la misma suerte. Es de sobra conocido que Madrid copa, con diferencia, la lista de ciudades más afortunadas a lo largo de los años: un total de 82 veces ha sido cantado el premio Gordo en la capital del país. No obstante, esta no fue la primera ciudad en recibir esta 'lluvia' de dinero: el primer año que se celebró el sorteo, en 1812, fue Cádiz la localidad que se llevó el primer premio.

→ El mapa del Gordo