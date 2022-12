Si bien hay que esperar a que termine el sorteo de la Lotería de Navidad, que suele terminar antes de las 14:00, y a que SELAE confirme todos los números agraciados con algún premio, los quintos premios, al igual que el resto de los premios, se pueden comenzar a cobrar la misma tarde de este jueves, a partir de las 18:00.

Eso sí, no podrás cobrarlo en ninguna administración de Lotería. Si bien los quintos premios no están sujetos a impuestos, al tratarse de un premio que supera los 2.000 euros no se puede cobrar ni en metálico ni en el propio establecimiento. Por lo que habrá que hacerlo a través de alguna de las entidades bancarias colaboradoras de SELAE para 'intercambiar' este décimo por los 6.000 euros.