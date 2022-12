Ese momento, el momento en el que se escucha en la televisión o en la radio "¡Cuatro millones de euros!", empiezan los nervios. Coges tus décimos de la Lotería de Navidad, o el papel donde los tienes apuntados —o el Lotómetro de laSexta, donde los puedes guardar—, y revisas uno a uno tus combinaciones para ver si ese número coincide con el que acaban de cantar, entre lágrimas, desde el escenario del Teatro Real. El Premio Gordo, el esperado del día 22. Este año ese momento ha sido cuando, después de una buena tanda de 'miles de euros' se ha interrumpido el cántico para darle más fuerza a la cuantía que supone por serie este premio, que en 2022 ha caído en el 05490.

Efectivamente, este número es el que se lleva no los cuatro millones de euros, sino 400.000 euros brutos por boleto. No obstante, el Gordo es mucho más que esto. "¡Casi me toca! ¡Me falta un número!". Cuántas veces habremos escuchado esta expresión (o la habremos dicho) una vez que sale el gran premio de la jornada. En este caso, es importante saber que junto al Gordo de la Lotería de Navidad hay otros premios derivados de éste, siempre que algunos de los números coincidan con el que sí se lleva el gran maletín de euros. Para estos casos, habrá que conocer lo que son las aproximaciones, pero también saber que muchos otros números similares y algunos que coincidan solo en parte también se llevan dinero.

En el caso del primer premio, los números inmediatamente anterior y posterior se llevan nada más y nada menos que 2.000 euros, que no está nada mal si se tiene en cuenta que por un décimo se pagan 20 euros. Con este 'pequeño premio' multiplicamos por diez la inversión realizada y, además, de manera íntegra, ya que al tratarse de premios por debajo de los 40.000 euros no están sujetos al gravamen especial de sorteos y loterías que se aplica en España.

Además, los 99 números restantes de la centena también se llevan algo de dinero: 100 euros por décimo, concretamente. Teniendo en cuenta que en 2022 el Gordo ha caído en el 05490, los números que se llevarán esta cantidad por papeleta serán los comprendidos entre el 05490y el 04999, obviamente sin tener en cuenta el que coincide con el Primer Premio.

Si tu décimo empieza de una manera completamente diferente pero termina con las dos últimas cifras exactamente iguales (y exactamente igual dispuestas) al del premio Gordo, otro premio que te llevas, es decir, si tienes cualquier décimo acabado en 90, te llevarás otros 100 euros. No es mucho, pero ya es una cantidad cinco veces mayor a la que has pagado por el boleto en cuestión.

Por último está el reintegro, que es la última cifra del premio Gordo. En este caso, como existen muchas más posibilidades de que ocurra, obviamente el premio es menor: si la terminación de tu décimo es la 0, te llevas 20 euros, la misma cantidad que pagaste por la participación para el sorteo. No ganas, pero tampoco pierdes.

¿Pueden coincidir estos con otros premios?

Si no eres muy, muy afortunado pero lo eres un poco, puedes verte en la situación de que, por ejemplo, tengas un décimo que se corresponda con uno de los números restantes de la centena del Gordo pero que, además, haya sido cantado por las niñas y niños de San Ildefonso a lo largo del sorteo, uno de esos que van acompañados de los míticos "¡Miiiil euros!". Estos números, que conforman la denominada pedrea de la Lotería de Navidad, se llevan siempre 20 euros. En el caso de que coincidan ambos premios, éstos se suman, por lo que:

Si tienes el número anterior o posterior al Gordo y éste ha sido cantado en la pedrea, te llevas 2.100 euros.

Si tienes un número de la centena del Primer Premio y éste ha sido cantado en la pedrea, te llevas 1.060 euros.

Si tienes un número con las dos últimas cifras del Gordo y éste ha sido cantado en la pedrea, te llevas 200 euros.

Si tienes un número con el reintegro del Primer Premio y éste ha sido cantado en la pedrea, te llevas 120 euros.

Si tienes más números... compruébalos

Aunque muchas personas juegan únicamente con un número en el sorteo de la Lotería de Navidad, es habitual que se tenga más de uno para probar suerte cada 22 de diciembre. Si es tu caso y quieres comprobar qué números se llevan premio este 2022 puedes utilizar el Lotómetro de laSexta, una herramienta que sirve para comprobar al mismo tiempo varios números. Ten en cuenta que a lo largo del sorteo puede que creas que no ha sido premiado porque aún no se ha terminado el mismo, por lo que es recomendable volver a utilizarlo una vez que finalice el acto en el Teatro Real, para ver si realmente alguna de las combinaciones con las que juegas ha sido cantada en la pedrea.