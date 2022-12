Hubo un año no tan lejano en el que el sorteo de la Lotería de Navidad fue menos divertido, ameno y colorido que otros años. En 2020, el Teatro Real celebró el sorteo a puerta cerrada, aún enmarcados en un punto complicado de la pandemia. Ahora, en un momento en el que todavía no ha desaparecido pero el Covid ya no copa las conversaciones diarias, el coliseo madrileño acoge con todas las de la ley el sorteo de 2022.

Lo hace, eso sí, con un aforo de 416 personas —menos de las 600 que se esperaba—, que irán entrando en estricto orden de llegada previo paso por las taquillas para sacar una entrada (gratuita) con su número de butaca asignada. De hecho, si eres de los que quiere ver el sorteo en el Teatro ya puedes ir a hacer cola, porque ya hay gente esperando a la entrada, entre ellos, la ya habitual octogenaria lotera Manoli y Juan, más conocido como 'el obispo'.

Pero al lío: ¿cuándo empieza el sorteo? Para los que están en el Teatro Real todo comienza mucho antes. Las puertas se abren a las 7:15 de la mañana y a partir de ese momento podrán ir entrando en orden de llegada. Pero para el resto de los españoles, el sorteo comienza un poco más tarde. También a partir de las 7:30 de la mañana podrás seguir el especial de laSexta en directo.

Aunque desde primera hora ya se desarrolla todo el protocolo en el teatro, el sorteo da comienzo a las 9:00 de la mañana, una vez que se haya constituido la mesa que preside y autoriza el inicio del sorteo y la misma que se encarga de verificar los grandes premios cantados a lo largo de la jornada.