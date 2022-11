Con más de 120.000 seguidores, Luis el Oráculo se presenta a sí mismo en las redes sociales como "visionario". Su 'timeline' de TikTok está lleno de "videncias" y explicaciones sobre el tarot, y de cara al sorteo de la Lotería de Navidad ha querido poner su granito de arena para, según sus palabras, "ayudar a cuanta más gente mejor". En un vídeo que cuenta ya con cerca de un millón de visualizaciones, Luis asegura que "es la primera vez" que lo hace. Cierra los ojos y tras unos segundos, canta los números que conforman la combinación que cree que será la que se lleve el Premio Gordo del sorteo.

¿Cuál es ese número? "20182". No garantiza que sea lo que realmente acabe ocurriendo—"Se verá el día 22 de diciembre si realmente la videncia ha salido bien o no", asegura en otro vídeo—, porque nadie lo puede hacer, pero es su apuesta. El 2 no es precisamente una de las terminaciones más afortunadas en la historia del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. Desde que se celebra, en 1812, el Premio Gordo sólo ha terminado en 2 en 13 ocasiones, lo que la convierte en la segunda terminación menos afortunada de la historia, aunque cada año, cualquier número tiene las mismas probabilidades de salir, así que todo es cuestión de suerte.

En su vídeo, aprovecha para tratar de 'adivinar' otras terminaciones que se llevarán premios "importantes" y apunta a los números 7, 9 y 8. En estos casos, ha habido algo más de suerte, pero tampoco la que más. El Premio Gordo ha terminado en 7, un número que para muchos es una cifra de la suerte, un total de 22 veces, mientras que las veces que ha terminado en 9 han sido 16 (es la tercera menos afortunada). En 8 el Primer Premio ha terminado 24 veces, entre ellas la del último año, cuyo número ganador fue el 86148. ¿De dónde saca Luis el Oráculo este número? No se sabe. Puede ser una videncia... o también la conformación de una fecha concreta: el 20 de enero de 1982, que podría fácilmente coincidir con una fecha de nacimiento.

"Hay muchos comentarios de que el número está agotado o no existe", segura el 'tiktoker' en uno de sus vídeos, pero, asegura, "se puede seguir comprando". En cualquier caso, el número sí existe: cualquier número entre el 00000 y el 99.999 se puede adquirir para el día de la Lotería de Navidad. ¿Que esté agotado? Ese es otro cantar. Según la propia web de Loterías y Apuestas del Estado, esta combinación está asignada "inicialmente" a dos puntos de venta concretos, por lo que no se puede adquirir por Internet. Eso sí, habrá que hablar con estas dos administraciones, una en Madrid y otra en Valencia, para ver si siguen teniendo disponibles décimos con esta numeración.

Luis el Oráculo no es el único. TikTok se ha llenado de gente que hace alarde de sus 'poderes' y, entre ellos, también está Sergio (@maestrofenrir), que está haciendo también su propia predicción para el Primer Premio de la Lotería de Navidad. Con más de 12.000 seguidores y un juego de cartas del tarot, Sergio ha hecho varios vídeos para ir extrayendo los números que conformarían el número ganador. Según este 'tiktoker', la combinación por la que apuesta empieza por 25, y según avancen los días irá publicando más números hasta tener la combinación completa.

¿Alguien ha adivinado alguna vez el Gordo?

La pregunta en esta situación es... ¿alguien ha adivinado alguna vez el Premio Gordo de la Lotería de Navidad? En 2002 el ilusionista Anthony Blake dio la 'sorpresa' con el que ha sido uno de sus trucos más conocidos... y más secretos. En aquella ocasión, el mago escribió un número en la primera página de un libro que se guardó en una urna cerrada, cuyas tres únicas llaves estuvieron custodiadas hasta el día del sorteo, vigilada 24 horas. El día 22 de diciembre de 2002 se abrió la urna y se desveló el número que aparecía escrito en aquella página: el 08103, el número que aquel año se llevó el Primer Premio.

Su truco, hasta la fecha, sigue siendo un secreto. Años más tarde, el mago Ferpa lo hizo, en 2007, en un pueblo de Badajoz. Escribió el número en un papel, lo introdujo en un sobre que fue firmado por vecinos de la localidad y se guardó en un cofre de hierro que, a su vez, se metió en una urna de cristal. Cuando se abrió después del sorteo, en el papel aparecía además del número ganador de aquel año (el 06381), el nombre de los 14 lugares donde cayó el premio. Al año siguiente, el ilusionista confesó en RTVE que había utilizado los números de los anteriores 40 años para calcular cuál iba a ser el Gordo, una tarea para la que, aseguró, había trabajado durante una década. "Cualquier persona con capacidad matemática y que utilice bien la nemotécnica" puede acertar el número, dijo.

Al año siguiente, en 2009, fue el turno del mago Xerax, que algo similar: escribió el número en un papel que depositó, días antes del sorteo, en una urna cerrada con un candado ante notario. Cuando se abrió la urna, el papelito llevaba escrito el número 78294, el que se llevó el máximo premio de la Lotería de aquel año, además de la ciudad en la que había caído, Madrid. No obstante, todos estos casos son de expertos ilusionistas, no de videntes ni adivinadores. En 2021, el mediático vidente Rappel contaba a la agencia EFE una anécdota relacionada con la Lotería de Navidad en este sentido: entró en una administración de Lotería a comprar un décimo y los clientes que estaban detrás pidieron los mismos números que él. "La gente se piensa que yo llevo el número en mi cabeza, como si fuera repartiendo semillas", aseguraba, antes de decir con rotundidad: "No hay astrólogo en el mundo que lo sepa".

Rappel, vidente y realista: "No se puede saber"

De hecho, el propio Rappel acertó en una ocasión la terminación del décimo, pero él mismo asegura que fue fruto de la más absoluta suerte. En un programa de televisión, le pidieron que tratara de adivinar el número. Él, "contra las cuerdas", acabó contestando que acabaría en 96 o en 69. Efectivamente aquel año, en 1991, el número que se llevó el primer premio fue el 47996, pero él mismo confesó que todo había sido "casualidad espontánea". "Tuve la gran suerte de que acerté", bromeaba. "Si hubiera acabado en 27 me hubiera quedado el prestigio como una mierda".

En 2019, la vidente dominicana Elsa Altagracia, afincada en Xinzo de Limia (Ourense), se dio a conocer por su predicción de algún gran premio del Gordo. En una entrevista con 'El País', Altagracia aseguraba que los números se los chivaban los espíritus: "Es algo que no sé explicar, le ocurría a mi bisabuela: de pronto entro en trance y los espíritus me dicen cosas", aseguraba. Su apuesta fue por el 86098, que se agotó enseguida. "Va a tener premio sí o sí, de no ser ahora, será más adelante, no tengo ninguna duda". En aquel sorteo no le tocó absolutamente nada, ni un reintegro. En 2021 este número se llevó un reintegro, 20 euros, gracias a la terminación del Gordo.