¡El segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad ya tiene ganador!

El 25296, ganador del segundo cuarto premio del sorteo de la Lotería de Navidad, se ha hecho esperar con respecto a su 'hermano', no como en 2021, que ambos fueron cantados en un espacio inferior al cuarto de hora.

Los cuartos premios reparten un total de 200.000 euros a la serie, lo que implica que cada afortunado con un décimo con esta combinación se embolsa 20.000 euros.

¿Cuánto se queda Hacienda del cuarto premio?

Antes de 2013 todos los premios de la Lotería de Navidad se recibían de manera íntegra, pero desde 2013 se aprobó una regulación concreta de impuestos para este tipo de juegos, que implica una tributación del 20% a determinados premios. Si bien los primeros años la cantidad exenta de impuestos era menor, desde 2020 Hacienda se queda con una parte (ese 20%) de todos los premios que superen los 40.000 euros.

Mientras que hubo un tiempo en el que los cuartos premios tampoco se cobraban íntegros —al principio, por ejemplo, sólo quedaban exentos los primeros 2.500 euros—, hace un par de años que los cuartos premios son los primeros en entrar de manera 'limpia' a los afortunados, es decir, todo aquel que tenga un boleto con esta combinación verá en su cuenta bancaria el premio total, los 40.000 euros, ni uno más, ni uno menos. Esto sólo ocurre, en el sorteo de la Lotería de Navidad, con los cuartos y quintos, además de la pedrea y de las aproximaciones. El Gordo, el segundo y el tercer premio sí tributan a Hacienda.

¿Y a partir de qué momento se puede reclamar este dinero? Esta pregunta tiene 'trampa'. Por regla general, los jugadores pueden reclamar sus premios una vez haya terminado el sorteo y Loterías y Apuestas del Estado haya recopilado y verificado todas las terminaciones ganadoras —por eso de que alguno de los niños de San Ildefonso pueda haber leído mal la combinación o se haya cometido algún error en el proceso— , que suele ser sobre las 18:00 del mismo 22 de diciembre.

¿Cuánto tardan en ingresarte un cuarto premio?

Ahora bien, la cosa no es tan simple como pudiera pensarse: aunque sea un premio 'pequeño' (o al menos no tan grande como el Gordo), todos los premios que superen los 2.000 euros no pueden ser cobrados en una administración de Loterías. Para cobrar los 20.000 euros de los décimos premiados con el cuarto premio existen varias opciones, en función de cómo hubieras adquirido el boleto.

Si lo has comprado a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado o de su 'app' móvil, el dinero se recibirá de manera automática en la Lotobolsa, algo que ocurrirá la misma noche del 22 de diciembre, sin retrasos. Por el contrario, si el décimo ha sido comprado en una administración de Lotería (o en cualquier otro establecimiento o punto de venta), habrá que acercarse a una entidad bancaria a hacer el canje.

Primero tendrás que elegir uno de los bancos que tienen acuerdos con SELAE y, por lo tanto, esperar al día 23 de diciembre, a la hora de apertura del banco elegido. Una vez allí, y tras una serie de comprobaciones documentales y de verificación del décimo y el premio, se procederá a hacer una transferencia en una cuenta de titularidad del propietario del boleto, algo que puede durar unos tres días, en función de lo que tarde el sistema bancario en realizar el traspaso de dinero.

¡Comparto las centenas con el cuarto premio!

Al igual que ocurre con otros premios, el cuarto no sólo reparte suerte a todos los que tengan un décimo que coincida al 100%. Sin embargo, este tiene menos premios 'asociados'. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el Gordo, el segundo y el tercero reparten premio también entre las aproximaciones (números anterior y posterior), así como al resto de números de la centena del premiado. El Gordo, además, reparte 20 euros a cada décimo que coincida únicamente en la terminación.

En el caso del cuarto también los hay, aunque no tantos: se reparten, además del premio en sí, 100 euros por cada décimo que esté dentro de la centena del cuarto.

Comprueba el resto de números con el Lotómetro

Hay quienes disfrutan comparando manualmente cada décimo de la Lotería de Navidad. Pero también hay jugadores a los que se les hace un mundo verificar uno por uno sus décimos, sobre todo aquellos que tienen multitud de números o que tienen encargada la tarea de verificar, por ejemplo, todos los boletos de su familia. Para los que se encuentren en este caso (y para muchos otros), el Lotómetro de laSexta es la herramienta perfecta.

Su funcionamiento es muy intuitivo a la par que sencillo. Para comprobar cada número solo tienes que introducirlo en el buscador, añadir la cantidad de dinero jugado (por defecto serán 20 euros, pero si en lugar de un décimo tienes dos, o tienes uno compartido, o tienes sólo una participación, puedes cambiar la cuantía) y guardarlos. Sí, guardarlos: no hace falta utilizar el Lotómetro cuando ya se sepan todos los números premiados, sino que puedes guardarlos y se quedarán ahí hasta que lo decidas (o borres el historial de navegación). Así, según se vayan actualizando los premios podrás saber si alguno de tus boletos se lleva algún premio.