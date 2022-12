Los jefes y empleados de una empresa se han reunido en el aparcamiento subterráneo para recibir que han sido agraciados con 70 millones con el número de la lotería de la empresa. Sin embargo, no todos han sido tan afortunados: es el caso de la becaria que no pudo comprar el décimo.

"Digamos que no muy afortunada", ha respondido mientras estaba de fiesta con el resto de sus compañeros, cuando un reportero de laSexta le ha preguntado. "Soy becaria, mi niño, no he podido comprarla", ha dicho, aunque ha quitado hierro al asunto. "Soy muy joven todavía". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta información.