Elecciones generales 29N en directo | EEUU deniega a Ada Colau la entrada en Puerto Rico por su participación en la Flotilla a Gaza

Almeida dice a Sánchez que "en esta campaña no habrá Maricarmen que tape el fracaso brutal de sus políticas de vivienda" El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "en esta campaña electoral no va a haber Maricarmen que tape el fracaso brutal de sus políticas de vivienda" durante los ocho años de mandato. "No hay señuelo alguno ni estrategia que permita ocultar que era el decimosexto problema de los españoles cuando gobernaba Mariano Rajoy y que ocho años después es el primero. No va a haber cortina de humo que pueda tapar que este Gobierno ha legislado profusamente vivienda y cada vez que ha legislado lo único que han hecho ha sido empeorar el problema", ha argumentado el alcalde. Almeida tiene claro que "si se tienen que convocar elecciones porque no se ha sido capaz de arreglar el problema es que ha fracasado y, por tanto, es un reconocimiento de su fracaso". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Colau: "Milei puede entrar a España a hablar de recortes, pero quienes denunciamos el genocidio no podemos entrar a EEUU" "Milei puede entrar a España a hablar de recortes, pero quienes denunciamos el genocidio y defendemos los derechos humanos no podemos entrar a EEUU, ni a otros territorios de los que se ha apropiado de forma colonial", denuncia Colau. "Curiosa libertad la que defiende Trump, una persona que decide el destino de los ciudadanos de Puerto Rico sin respetar su soberanía, o que nos prohibe viajar a quienes pusimos el cuerpo en la Flotilla", añade. Y sentencia: "quieren quitarnos el río y también la playa, pero hoy aún con más fuerza cantamos con Bad Bunny que no olvidamos el lelolai. Más temprano que tarde terminaremos con esta ola reaccionaria, echaremos a los Trump, Milei, Netanyahu y Abascales de turno, volveremos a Puerto Rico para seguir impulsando la revolución democrática y perrear hasta la salida del sol". Irene Rupérez Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Puente tacha de "dictadura" a la Junta de Castilla y León por "decidir" en la dirección artística de películas El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de "dictadura" a la Junta de Castilla y León después de que la Consejería de Cultura, dependiente de Vox, vetara las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas". A través de un mensaje en su cuenta de 'X', el también secretario general del PSOE de Valladolid ha acusado al Gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco de intervenir en la dirección artísticas de películas como en las dictaduras. "Yo pensaba que la dirección artística de una película solo la decidían los gobiernos en las dictaduras. Va a ser verdad que en España hay una dictadura, pero en Castilla y Léon concretamente", ha expresado, en referencia a la decisión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) estableció el pasado 9 de octubre los requisitos para solicitar las subvenciones para realizar largometrajes. Es ahí, donde se recoge el veto a las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

EEUU deniega a Ada Colau la entrada en Puerto Rico por su participación en la Flotilla a Gaza Según ha avanzado El País y ha confirmado laSexta, el Gobierno de Estados Unidos ha denegado el visado a Ada Colau para participar en un encuentro de la red de ciudades Fearless Cities que se celebrará en Puerto Rico en dos semanas. Inicialmente, según explica el citado medio, el Ejecutivo de Donald Trump solicitó el visado electrónico digitalmente y se aprobó a todo el equipo de la candidata del Frente Amplio salvo a ella. Colau viajó a Madrid para una entrevista en la Embajada de Estados Unidos durante la que las preguntas se centraron exclusivamente en su participación en la flotilla de ayuda humanitaria que quería entrar en Gaza y por la que fue retenida en Israel durante tres días, según fuentes próximas a la candidata recogida en El País. "Ayer recibimos la resolución y nos han denegado la visa", explican las mismas fuentes añadiendo que estaba invitada a una mesa redonda con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Albares dice que el PP hace el "ridículo" con la 'ley de nietos' al "acosar" a cónsules para "tapar" sus propuestas El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido al PP que deje de "acosar" y "amedrentar" a los cónsules y al personal del Servicio Exterior, asegurando que está haciendo el "ridículo" con su amenaza de llevarles ante la justicia por no cumplir con el auto del Tribunal Supremo en relación con la 'ley de nietos' y que lo que busca es "tapar" sus propuestas electorales, como el recorte de las pensiones. En declaraciones en TVE, Albares ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir al señalar que los consulados no estaban cumpliendo con la exigencia del Supremo de verificar quiénes obtuvieron la nacionalidad, en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática y descienden de exiliados para que puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre. "Me parece lamentable, y yo creo que los españoles tienen que sancionarlo duramente en las urnas, que el Partido Popular tenga la desenvoltura y el cuajo de intentar amedrentar y acosar con declaraciones públicas y que el señor Feijóo haya mentido sobre lo que están haciendo funcionarios", ha afirmado Albares. "¿Tanta desesperación tienen para cubrir lo que van a hacer con las pensiones, con la educación pública, la sanidad pública y la partida de becas, que a funcionarios del Estado que llevan toda su vida al servicio de los españoles tienen que intentar acosarles", se ha preguntado. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Delgado apunta a negociaciones "en marcha" con el PSOE para "maximizar" y "optimizar" los "resultados electorales" El 'número 1' de Frente Amplio por la Comunidad de Madrid para el 29N y portavoz de Más Madrid en la región, Emilio Delgado, ha apuntado a negociaciones "abiertas" y "en marcha" con el PSOE para "optimizar" y "maximizar" los "resultados electorales" en las listas al Congreso de los Diputados. Aunque ha asegurado querer ser "prudente" y "no entorpecer las negociaciones que hay en marcha", se ha mostrado "seguro" de que Frente Amplio y el PSOE "están teniendo conversaciones" en este sentido, según ha relatado en una entrevista en 'La Noche en 24h' de TVE. Preguntado por si las negociaciones "abiertas" buscan valorar la posibilidad de ajustar candidatos en algunas provincias, ha repetido que no es su "papel" y que le "gustaría poder contestar", pero ha abierto la puerta a esta posibilidad: "Sí, supongo que van en torno a eso las conversaciones". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La mayoría del Constitucional afronta el debate sobre la 'ley de nietos' con la idea de rechazar el recurso del Defensor del Pueblo El Pleno del Tribunal Constitucional se reúne hoy desde primera hora de la mañana y es muy probable que entren ya a valorar las medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo para revocar la suspensión de la inscripción en el censo de los 163.020 electores nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática. Como hemos contado desde la semana pasada, en esta ocasión la mayoría de magistrados del Constitucional consideran que es prematuro pronunciarse sobre esta cuestión antes de que finalice el procedimiento en el Tribunal Supremo, que aún no ha valorado el fondo del asunto. Según fuentes del Constitucional a laSexta, es "muy poco probable, sobre todo por cuestiones de plazos", que desde el órgano se puedan modificar las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para impedir la inscripción en el censo de los nacionalizados. Estas fuentes consideran que el asunto es competencia de la administración electoral y del orden Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo, por lo que no corresponde al Constitucional pronunciarse por las medidas solicitadas sin pedir opinión a las partes. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez y PSOE dan la "bienvenida" a la visita de Milei con una lona en Ferraz reivindicando su orgullo por ser "zurdos" El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dado la "bienvenida" al presidente argentino, Javier Milei, en su visita este miércoles a Madrid, reivindicando su orgullo por ser "zurdo". En un mensaje en la red social 'X', Sánchez ha afirmado que está orgulloso de ser "zurdo" y "a mucha honra", en respuestas a las críticas de Milei a los líderes políticos de izquierda. "Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas", ha subrayado el presidente español, para enumerar después medidas del Gobierno en materia de pensiones, subida del salario mínimo, la conciliación familiar, el aborto o la defensa de la paz en contra de la guerra, en contraposición a las políticas impulsadas por el dirigente argentino. Desde el PSOE además han desplegado una lona en la sede nacional de la calle Ferraz para también dar la bienvenida al presidente argentino. "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa", reza el texto. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sólo nueve coaliciones se han presentado para el 29N, cuatro menos que en 2023 Podrán presentar candidaturas los partidos y federaciones inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como las coaliciones electorales que se constituyeron y que fueron comunicadas a la Junta Electoral correspondiente hasta este viernes por la noche. En esta ocasión, nueve coaliciones electorales se han registrado ante la Junta Electoral Central, de las cuales dos se presentan exclusivamente al Congreso, tres al Senado y otras cuatro son de ámbito autonómico y concurren a ambas cámaras. A los comicios de 2023 concurrió una docena de coaliciones: tres de ellas de ámbito nacional, una del Senado, y ocho autonómicas. La coalición más importante para el 29N en la Cámara Baja es la de Frente Amplio, que encabeza Ada Colau y Emilio Delgado, y que finalmente no llegó a un acuerdo con Podemos, salvo en Canarias y Comunidad Valenciana. Para el Senado, la coalición más relevante es la conformada entre PSOE y Frente Amplio en la mayoría de las circunscripciones. Hay también coaliciones que, al afectar a una única circunscripción, se han presentado en Juntas Electorales Provinciales, como la armada por Més y Frente Amplio en Baleares o la de UPN y PP en Navarra. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Partidos y coaliciones pueden presentar desde hoy sus listas ante las Juntas Electorales Provinciales Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores podrán presentar desde este miércoles, 21 de octubre, sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un plazo que permanecerá abierto en las distintas Juntas Electorales Provinciales hasta las doce de la noche del lunes 26 de octubre. Según el calendario electoral, las formaciones políticas dispondrán de seis días naturales para registrar sus listas en las circunscripciones en las que pretendan concurrir, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 28 de octubre. No obstante, esta publicación no será definitiva, ya que las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las juntas electorales tendrán hasta el lunes 2 de noviembre para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, martes 3 de noviembre. Las formaciones políticas podrán recurrir dicha proclamación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo entre el 4 y el 5 de noviembre, con un plazo de dos días para su resolución. Posteriormente, podrán acudir en amparo al Tribunal Constitucional, que deberá resolver en tres días. Además, durante la campaña electoral se podrán presentar recursos ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, cuyas decisiones también podrán recurrirse ante el Constitucional. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo