Sánchez asegura que Vox "pone las ideas" y el PP "la ambición de poder": "Un Gobierno suyo supone retroceder 50 años"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno, en una entrevista con 'El País', ha cargado contra ambas formaciones y su "manual de recortes" que comparten con figuras como Javier Milei.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha advertido en una entrevista con 'El País' sobre el riesgo de retroceder "40 o 50 años" si PP y Vox llegan al poder, abogando por una mayoría progresista en el Parlamento. Sánchez ha destacado la necesidad de regular el acceso a la vivienda, criticando la falta de apoyo del PP y Vox a medidas progresistas en el Parlamento. En cuanto a las pensiones, ha afirmado que el sistema es sólido y ha instado a la patronal a aumentar los salarios. También ha criticado las propuestas de Vox y PP en temas como aborto y eutanasia, calificándolas de "involución". Además, ha abordado la crisis migratoria con Marruecos y la polémica sobre la 'ley de nietos'. Finalmente, ha mencionado la posibilidad de que Zapatero participe en la campaña socialista y ha reconocido la corrupción de Ábalos como su mayor error.

Pedro Sánchez mantiene el discurso basado en que viene el lobo. El presidente del Gobierno, en una entrevista en 'El País', ha advertido que un Ejecutivo conformado por PP y Vox supondría retroceder "40 o 50 años de golpe" y ha deseado una mayoría progresista en el Parlamento.

Durante la conversación con el citado medio de comunicación, Pedro Sánchez ha explicado que "hay un malestar evidente con la redistribución de los frutos del crecimiento económico y, especialmente, con el acceso a la vivienda" y por ello ha abierto las urnas "para lograr una mayoría mucho más amplia y progresista y llegar más lejos en materia de vivienda".

Ante la cuestión de si el Gobierno ha hecho lo suficiente en materia de vivienda, Sánchez ha recordado que se han construido un millón de viviendas en su mandato y que lo que hace falta es "regulación": "En los tiempos previos a la crisis financiera se levantaron cuatro millones y medio de viviendas, pero muy pocas protegidas. Aumentó la oferta, pero creció exponencialmente el precio, lo que la hizo inaccesible. Por eso la clave no radica solamente en construir más, sino en que todas las administraciones se comprometan a edificar vivienda asequible y protegida y, a ser posible, que no se venda a fondos buitre".

"Las medidas contenidas en el decreto de vivienda las hemos llevado en más de cuatro ocasiones al Parlamento y siempre han decaído por la mayoría conservadora del PP, Vox y Junts. El otro problema es que el PP y Vox, allí donde gobiernan, se niegan a aplicar la ley estatal de vivienda", ha añadido al respecto.

Además, el presidente del Gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad con respecto a la sostenibilidad de las pensiones en España, otro de los temas en esta precampaña: "Tenemos un sistema público de pensiones saneado, con cuentas sólidas y factores de corrección en caso de que haya una desviación de gasto. Si a Feijóo y a Vox les preocupa la sostenibilidad de esas pensiones, deberían decirle a la patronal que acordara con los sindicatos una subida mayor de los sueldos a la clase media trabajadora".

La "involución" de PP y Vox

Durante la entrevista con 'El País', Sánchez también se ha referido a las propuestas de Alberto Núñez Feijóo en la ley de eutanasia y en la del aborto: "Vox pone las ideas y el PP, la ambición de poder. Esta semana no se han hecho una foto con el presidente argentino, Javier Milei, por extrema vergüenza, pero los dos comparten su manual de instrucciones, de recortes, de tijeretazos, de motosierras".

"En una democracia la alternancia resulta positiva. Pero un Gobierno del PP con Vox no representa una alternancia, es una auténtica involución. Supone retroceder 40 años, 50 años de golpe en debates como el aborto o la muerte digna", ha proseguido a este respecto.

El presidente del Gobierno también ha valorado el ascenso de la ultraderecha en todo el mundo. "Probablemente no haya una sola respuesta, pero sí daré una que me parece fundamental: el algoritmo. Su diseño privilegia la polarización, propaga mensajes de odio y ayuda a la ultraderecha", ha remachado lamentando que el PP "use la suplantación mediante la inteligencia artificial".

Las polémicas del Gobierno

Por último, el líder del Ejecutivo también ha valorado algunas de las polémicas que han salpicado a su Gobierno, como es el caso de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de la que ha vuelto a destacar que había avisos pero no de esa magnitud.

"Ningún servicio, ni de inteligencia ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nadie, nadie vio la magnitud de lo que iba a suceder el 30 y el 31 de julio. Eso nos lleva también a una reflexión: los Estados debemos anticiparnos a los movimientos en redes sociales, donde se propagan los bulos, por ejemplo, una lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo sobre expulsiones", ha sentenciado.

Respecto a la relación con Marruecos, el presidente se ha cuestionado "qué ha ganado" nuestro país vecino con esta crisis: "Lo que se demostró es la necesidad de reforzar la cooperación migratoria entre Marruecos y España. Con Marruecos ha habido discrepancias sobre la cuestión de Ceuta y Melilla, pero queremos tener la mejor relación precisamente para que puedan retornar muchos de los migrantes que llegaron, y también por buena vecindad".

Por otro lado, Sánchez también ha vuelto a cuestionar por qué "los nietos del régimen franquista van a poder votar y los nietos del exilio republicano no" a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto a los nacionalizados a través de la 'ley de nietos'.

El presidente del Gobierno tampoco ha descartado que José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de los casos judiciales en los que está involucrado, pueda participar en la campaña socialista, aunque ha matizado que es una decisión que corresponder al expresidente.

Más particularmente sobre la causa de las joyas encontradas en el despacho del expresidente, Sánchez ha aseverado que José Luis Rodríguez Zapatero "es muy consciente de lo que debe hacer".

Y, para concluir, Sánchez ha señalado que el mayor error de todos sus años al frente del Ejecutivo ha sido "la corrupción de Ábalos", que en este caso es doble "por no haberla visto y porque sucediera".

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