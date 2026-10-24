Exteriores refuerza el personal de los consulados para acelerar la presentación de la lista de la 'ley de nietos' tras el ultimátum del Supremo

¿Por qué es importante? Al Gobierno le quedan cuatro días para presentar la lista. De lo contrario, Bolaños y Albares podrían enfrentarse a multas o incluso consecuencias penales.

El Tribunal Supremo exige los nombres, apellidos y DNI de más de 160.000 nuevos españoles nacionalizados por la 'ley de nietos' que se inscribieron en el voto CERA. Para cumplir con esta demanda, Exteriores ha reforzado el personal en los consulados. A pesar de que el Supremo suspendió el derecho a voto de estos ciudadanos, todavía no dispone de sus datos, lo que impide verificar si pueden votar. El Gobierno asegura haber entregado la información al censo electoral el 15 de octubre de 2026. Sin embargo, el Supremo dio un plazo de cinco días a los ministros Bolaños y Albares para presentar todos los datos, bajo amenaza de sanciones.

El Tribunal Supremo quiere nombres, apellidos y el DNI de los más de 160.000 nuevos españoles que tras ser nacionalizados gracias a la 'ley de nietos' se inscribieron en el voto CERA. Por ello, en Exteriores han reforzado el personal de los consulados para poder presentar a tiempo la lista definitiva.

Porque semanas después de que el Supremo suspendiera su derecho a voto, el tribunal sigue sin tener sobre la mesa los nombres de los afectados. Eso quiere decir que si alguien de esos nuevos nacionalizados vota por correo o acude a votar a un consulado no se podría identificar.

Ningún responsable podría comprobar si están en la lista de personas que no pueden votar o si por el contrario han demostrado con documentos ser familiares de exiliados.

El Gobierno dice que ya se aportaron al censo. "Nosotros ya aportamos toda la documentación, todos los nombres, toda la información que tenemos en el registro civil digitalizado. La aportamos el 15 de octubre de 2026, se la aportamos a la oficina del censo electoral", decía este viernes Félix Bolaños, ministro de Justicia.

Aunque, al mismo tiempo, el Supremo les había dado un límite de cinco días a Bolaños y Albares para que aporten todos los datos. De lo contrario podrían enfrentarse a multas o incluso consecuencias penales y por eso mandaron "órdenes precisas a todos los consulados".

Según fuentes de Exteriores a laSexta, los consulados trabajan con personal reforzado y a contrarreloj para presentar esa lista definitiva.

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