Protestas, tensión y un gran despliegue policial en Avilés por un mitin de Abascal

¿Por qué es importante? Ya durante el acto que el líder de Vox ha protagonizado en A Coruña durante la mañana de este miércoles se han producido cargas policiales, que se han vuelto a repetir en nuevas concentraciones en las ciudad gallega durante la noche.

La tensión ha aumentado en el norte de España con la visita de Santiago Abascal, líder de Vox. Este miércoles, su mitin en Avilés, Asturias, provocó nuevas protestas. Una multitud se manifestó en contra del dirigente de ultraderecha, intentando acercarse al evento mientras la Policía los mantenía a distancia. Los manifestantes se dividieron desde la Plaza de España y lanzaron petardos para superar a los agentes. En A Coruña, otro acto de Abascal también generó altercados, con más de 1.000 personas protestando. Allí, se lanzaron huevos, piedras y sillas, mientras la Policía utilizaba gases para controlar la situación.

La tensión aumenta al paso de Santiago Abascal por el norte de España. La tarde de este miércoles se han producido nuevas protestas por la presencia del líder de Vox por un mitin en Avilés (Asturias).

La manifestación contra el dirigente de la ultraderecha española ha agrupado a una multitud de personas que se han dirigido entre gritos hacia el acto de Vox mientras la Policía ha tratado de mantenerlos a distancia de los políticos.

Los grupos, de hecho, se han dividido desde la concentración en la Plaza de España y han tratado de acceder al mitin desde varias calles, en las que se han producido lanzamientos de petardos, para intentar sobrepasar a los agentes desplegados, que les han cortado el paso.

Este no es el primer altercado que ha causado la presencia de Abascal. Sin ir más lejos, la mañana de este miércoles en un acto del líder de Vox en A Coruña se llegaron a producir, incluso, cargas policiales contra las cerca de 5.000 personas, muchos de ellos estudiantes, que protestaron contra el fascismo.

En esa ocasión, además de petardos, se lanzaron también huevos, lo que incrementó la tensión. En un momento dado, volaron también piedras y sillas de las terrazas de la zona mientras la Policía utilizaba gases.

Más cargas policiales y detenciones en A Coruña

De hecho, las protestas y concentraciones han continuado la tarde de este miércoles con nuevas cargas policiales y detenciones. En un inició comenzó frente a la Subdelegación del Gobierno de la ciudad gallega, que ha sido totalmente blindada por la Policía, pero poco a poco se fueron trasladando.

En este caso, los manifestantes han protestado contra una actuación policial que, han dicho, ha sido totalmente desproporcionada. Esta concentración ha surgido de forma espontánea en las redes sociales tras las cargas de la mañana, que se saldaron con dos detenidos y decenas de heridos, entre policías y manifestantes.

Aunque en un comienzo esta debía ser fija frente la Subdelegación, se han desplazado para unirse a otra frente a la Delegación del Gobierno. A ese punto se han dirigido unas 1.000 personas que han atravesado el centro de A Coruña.

Ya durante la noche, un grupo pequeño de encapuchados han tirado petardos, botellas y bengalas, ante lo que la Policía ha cargado nuevamente.

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