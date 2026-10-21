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De visita en España

El ultra Milei lanza graves insultos contra Sánchez en Madrid llamándole "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador"

El contexto Milei ha aterrizado este miércoles en España para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al desayuno informativo El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al desayuno informativoAgencia EFE
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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llegado con todo a España. Tan solo unos minutos después de aterrizar, el ultra ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien ha tildado de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador".

En el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Milei ha celebrado que "algunos consideran a España como cuna del liberalismo político". "Los verdaderos inicios del liberalismo estaban en la escuela de Salamanca. Uno de los patriotas argentinos más importantes, Manuel Belgrano, estudió en Salamanca. Tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo", ha añadido y ha asegurado que hay que "sacar a los socialistas a patadas".

Además, Milei ha considerado que "lo que está pasando en Ceuta es emblemático del accionar de la izquierda", y ha acusado a los socialistas de fomentar la "invasión" por intereses electorales.

El presidente argentino ha aterrizado este miércoles en España para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

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