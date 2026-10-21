El ultra Milei lanza graves insultos contra Sánchez en Madrid llamándole "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador"

El contexto Milei ha aterrizado este miércoles en España para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha criticado duramente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamándolo "dictador" durante un acto en Madrid. En un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, Milei destacó la importancia de España como cuna del liberalismo político, mencionando la influencia de la escuela de Salamanca y el patriota argentino Manuel Belgrano. Además, ha instado a sacar a los socialistas del poder. También ha señalado que la situación en Ceuta es representativa de la izquierda y ha acusado a los socialistas de fomentar una "invasión" con fines electorales. Milei ha viajado a España para apoyar a partidos de derecha y ultraderecha en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llegado con todo a España. Tan solo unos minutos después de aterrizar, el ultra ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien ha tildado de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador".

En el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Milei ha celebrado que "algunos consideran a España como cuna del liberalismo político". "Los verdaderos inicios del liberalismo estaban en la escuela de Salamanca. Uno de los patriotas argentinos más importantes, Manuel Belgrano, estudió en Salamanca. Tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo", ha añadido y ha asegurado que hay que "sacar a los socialistas a patadas".

Además, Milei ha considerado que "lo que está pasando en Ceuta es emblemático del accionar de la izquierda", y ha acusado a los socialistas de fomentar la "invasión" por intereses electorales.

El presidente argentino ha aterrizado este miércoles en España para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

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