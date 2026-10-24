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ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Precampaña del 29N

La dupla Rufián-Montero se alza como el verdadero "frente" en su primer acto de precampaña: "Feijóo, tu machismo mata"

Los detalles La líder de Podemos y el líder de ERC escenifican su alianza electoral en un acto en Nou Barris marcado por el optimismo y por una unidad que, al final, no ha sido muy amplia. "El PP quiere un país de mujeres sin derechos y esclavizadas", dice Montero.

Gabriel Rufián e Irene Montero
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La puesta de largo de la colaboración entre Irene Montero y Gabriel Rufián de cara a las elecciones generales del 29N ha tenido muchos gestos de unión este sábado. "Eres una persona justa y eres un tío valiente", le ha dicho Montero a Rufián antes de entrar en materia y dejar claro quiénes son los rivales a batir.

En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso ha advertido sobre la posibilidad de un gobierno en el que "Ayuso sea ministra de Vivienda, Abascal del Interior y Feijóo presidente".

Precisamente, durante su discurso, Irene Montero ha cargado contra el líder del PP: "Feijóo, tu machismo mata (...) y votar al PP es votar machismo y votar violencia", ha declarado.

Además, también se han acordado del Frente Amplio, al que ambos han señalado, mientras que han defendido que "el frente" son ellos. "Tener un Gobierno del PSOE y una izquierda que se parece mucho al PSOE no va a arreglar los problemas", ha expresado Montero. Rufián, por su parte, ha destacado que "esto no iba de someterse al PSOE entrando en el PSOE, sino que iba de someter al PSOE desde su izquierda".

Y es que los socialistas también han sido protagonistas de las críticas: "¿Cuál es el proyecto del PSOE? Tuitear muy fuerte contra los de arriba y hasta aquí", ha declarado la cabeza de lista de Podemos en Madrid, al tiempo que el político de ERC ha reprochado a Sánchez la falta de soluciones a la crisis de vivienda. "Monstruo, que llevas aquí seis años. Quedas muy guapo con Broncano, pero has podido hacer muchas cosas", ha manifestado el político catalán.

En general, el acto del candidato de Esquerra a las elecciones generales y la política de Podemos ha estado marcado por el optimismo y por la unidad, --aunque al final no ha sido muy amplia--. "Lo vamos a dar absolutamente todo cueste lo que cueste", ha asegurado Gabriel Rufián.

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