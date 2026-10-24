La dupla Rufián-Montero se alza como el verdadero "frente" en su primer acto de precampaña: "Feijóo, tu machismo mata"

Los detalles La líder de Podemos y el líder de ERC escenifican su alianza electoral en un acto en Nou Barris marcado por el optimismo y por una unidad que, al final, no ha sido muy amplia. "El PP quiere un país de mujeres sin derechos y esclavizadas", dice Montero.

Irene Montero y Gabriel Rufián han mostrado unidad en su colaboración de cara a las elecciones generales del 29N. Montero elogió a Rufián, destacando su justicia y valentía, y ambos señalaron a sus rivales políticos. Rufián advirtió sobre un posible gobierno con Ayuso, Abascal y Feijóo en posiciones clave, mientras Montero criticó a Feijóo por su machismo. Ambos rechazaron la idea de un Frente Amplio y defendieron su postura como la verdadera izquierda. Criticaron al PSOE por su falta de acción, con Montero cuestionando su proyecto y Rufián reprochando a Sánchez la falta de soluciones. El acto estuvo marcado por el optimismo y la determinación de darlo todo.

La puesta de largo de la colaboración entre Irene Montero y Gabriel Rufián de cara a las elecciones generales del 29N ha tenido muchos gestos de unión este sábado. "Eres una persona justa y eres un tío valiente", le ha dicho Montero a Rufián antes de entrar en materia y dejar claro quiénes son los rivales a batir.

En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso ha advertido sobre la posibilidad de un gobierno en el que "Ayuso sea ministra de Vivienda, Abascal del Interior y Feijóo presidente".

Precisamente, durante su discurso, Irene Montero ha cargado contra el líder del PP: "Feijóo, tu machismo mata (...) y votar al PP es votar machismo y votar violencia", ha declarado.

Además, también se han acordado del Frente Amplio, al que ambos han señalado, mientras que han defendido que "el frente" son ellos. "Tener un Gobierno del PSOE y una izquierda que se parece mucho al PSOE no va a arreglar los problemas", ha expresado Montero. Rufián, por su parte, ha destacado que "esto no iba de someterse al PSOE entrando en el PSOE, sino que iba de someter al PSOE desde su izquierda".

Y es que los socialistas también han sido protagonistas de las críticas: "¿Cuál es el proyecto del PSOE? Tuitear muy fuerte contra los de arriba y hasta aquí", ha declarado la cabeza de lista de Podemos en Madrid, al tiempo que el político de ERC ha reprochado a Sánchez la falta de soluciones a la crisis de vivienda. "Monstruo, que llevas aquí seis años. Quedas muy guapo con Broncano, pero has podido hacer muchas cosas", ha manifestado el político catalán.

En general, el acto del candidato de Esquerra a las elecciones generales y la política de Podemos ha estado marcado por el optimismo y por la unidad, --aunque al final no ha sido muy amplia--. "Lo vamos a dar absolutamente todo cueste lo que cueste", ha asegurado Gabriel Rufián.

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