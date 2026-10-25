Dimite el Delegado del Gobierno en Madrid tras no ser incluido en las listas del PSOE

Los detalles Francisco Martín Aguirre ha argumentado que "no se dan las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad". Pilar Trinidad Núñez, actual subdelegada, será sus sustituta.

Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, ha dimitido tras no ser incluido en las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. Adelantado por 'El País' y confirmado por laSexta, Martín Aguirre afirmó que "no se dan las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad". Se siente desautorizado tras sus conflictos con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida y por el trato diferente que, según él, han recibido otros con su mismo cargo. Además, apoyó a Enma López en las primarias frente a Reyes Maroto. Pilar Trinidad Núñez, actual subdelegada, lo sustituirá, según se decidirá en el próximo Consejo de Ministros.

Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ha dimitido de su cargo tras no ser incluido en las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha adelantado 'El País' y ha podido confirmar fuentes del entorno laSexta, Martín Aguirre ha justificado su marcha esgrimiendo que "no se dan las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad".

De hecho, las fuentes consultadas apuntan que Martín Aguirre se siente desautorizado después de sus constantes peleas con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, más teniendo el cuenta el diferente trato, según él, que han recibido otras personas con su mismo cargo como Pilar Bernabé en la Comunitat Valenciana.

Ahora bien, la decisión llega tras quedarse fuera de las listas al Congreso y el Senado y de que apoyara la candidatura de Enma López en las primarias en las que Reyes Maroto fue elegida como candidata a la alcaldía de Madrid.

Además, según las citadas fuentes, será Pilar Trinidad Núñez, actual subdelegada, la que será su sustituta, una decisión que se producirá el próximo martes en el Consejo de Ministros.

Una decisión "irresponsable", según el PSOE-M

Mientras, tanto en Ferraz como en la dirección del PSOE-M han expresado que se trata de una "decisión personal" y que "la lista de Madrid esta muy concurrida, con ministros y secretarios de Estado", por lo que no quieren añadir más. Sin embargo, según ha podido saber laSexta, destacados dirigentes del PSOE-M se han mostrado "muy sorprendidos por esta decisión" que califican de "irresponsable" a 40 días de las elecciones.

Además, el hasta ahora Delegado del Gobierno en Madrid no ha hablado con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torro, y "tampoco consta" que lo haya hecho tampoco con el líder del PSOE en Madrid. Al menos, eso es lo que asegura la dirección del PSOE-M, que no sabe si Martín Aguirre también quiere dejar su cargo como secretario de Política Institucional del partido en Madrid.

Mientras, en Moncloa guardan silencio y solo han confirmado su dimisión.

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